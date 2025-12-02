VUJIĆ ODGOVORIO ZAGORKI: Ne može se govoriti o samostalnosti, a istovremeno odbijati ustavom i zakonima propisane obaveze i odgovornost
MINISTAR Pravde Nenad Vujić oglasio se povodom saopštenja Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i VJT.
POVODOM saopštenja Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i Vrhovnog javnog tužilaštva, nakon što Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije nije usvojio izveštaje o radu Vrhovnog javnog tužioca, kao ministar pravde i kao član Visokog saveta tužilaštva smatram neophodnim da iznesem jasan i nedvosmislen stav ovim povodom.
Ustavom je propisana obaveza Vrhovnog javnog tužioca da za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, a zakonom da podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine.
Odbor može izveštaj da usvoji ili da ne usvoji. To je pravo Odbora Narodne skupštine.
U svojoj odluci Odbor je jasno izneo primedbe na izveštaje i istakao da izveštaji ne pružaju osnovne, neophodne, podatke za ocenu rada kako bi se izveštaji mogli usvojiti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.
Razmatranje izveštaja je pravo i obaveza Odbora, kao i same Narodne skupštine, zbog čega iznenađuje reakcija Vrhovnog javnog tužioca koja na njegovu odluku reaguje uvređeno, uz insinuacije da je ovo „destabilizacija“ i „neprimereni uticaj“, kao da Odbor i Skupština nemaju pravo da raspravljaju, pa i odbiju izveštaje.
Iz same odluke Odbora jasno je da su u pitanju suštinske primedbe na izveštaje.
Između ostalog primedbe uključuju i odsustvo jasnih analitičkih podataka u vezi organizovanog kriminala, korupcije, nasilja nad ženama i decom, uspešnosti gonjenja učinilaca krivičnih dela i procene trendova kriminaliteta u Srbiji.
Ove primedbe Obora su i zahtevi javnosti Srbije koja takođe očekuje jasno i transparentno izveštavanje o radu.
Ne može se govoriti o samostalnosti, a istovremeno odbijati ustavom i zakonima propisane obaveze i odgovornost.
Samostalnost nije privilegija, zato i jeste Ustavom propisana obaveza Vrhovnog javnog tužioca da za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, a zakonom da podnosi izveštaj skupštinskom Odboru.
Takođe Vrhovni javni tužilac ima obavezu da postupa profesionalno, odgovorno i transparentno.
Zakonom je propisana javnost rada kako bi građani transparentno i jasno bili upoznati sa kvalitetom radajavnog tužilaštva i njegovim rezultatima.
Samo transparentno i jasno predstavljanje rezultata rada jeste put jačanja poverenja građana u pravosuđe.
Skrećem pažnju da se i u EU izveštajima zahtevaju jasni i merljivi rezultati rada tužilaštva. Tako Evropska komisija navodi za poglavlja 23 i 24 postojanje „nedovoljne transparentnosti rada tužilaštva“ i „nedostatak pouzdanih kvalitativnih pokazatelja”, da GREKO u svojim preporukama jasno navodi da je neophodno „jačanje mehanizama odgovornosti i transparentnosti tužilaštva“, dok Venecijanska komisija naglašava da je „ samostalnost tužilaca neraskidivo povezana sa njihovom institucionalnom odgovornošću prema parlamentu i javnosti“ .
Ističem da su poštovanje Ustava, zakona, institucionalna kontrola, kao i argumentovana kritika vrednosti kojima država Srbija teži kao društvo u celini.
Preporučujemo
UGLjEŠA MRDIĆ OTKRIO: Na sednici izneto dosta kritika na rad Dolovac i Nenadića
01. 12. 2025. u 16:50
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)