MARINIKA NEĆE DA PODRŽI STUDENTE BLOKADERE: Ne damo im bezuslovnu podršku i nećemo da se sklonimo (VIDEO)
OLjA BEĆKOVIĆ, voditeljka emisije Utisak nedelje upitala je Marinikeu Tepić, potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP), da li će ispuniti zahtev studenata i dati im bezuslovnu podršku, kao što je uradila Demokratska stranka.
- Iskreno ne, zato što mislim da naš posao jeste, s obzirom da smo mi profesiomalni političari - rekla je Tepićeva.
