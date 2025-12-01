Politika

MARINIKA NEĆE DA PODRŽI STUDENTE BLOKADERE: Ne damo im bezuslovnu podršku i nećemo da se sklonimo (VIDEO)

01. 12. 2025. u 17:13

OLjA BEĆKOVIĆ, voditeljka emisije Utisak nedelje upitala je Marinikeu Tepić, potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP), da li će ispuniti zahtev studenata i dati im bezuslovnu podršku, kao što je uradila Demokratska stranka.

- Iskreno ne, zato što mislim da naš posao jeste, s obzirom da smo mi profesiomalni političari - rekla je Tepićeva.

