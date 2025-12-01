MARINIKA TEPIĆ PRIZNALA DA BLOKADERI TRAŽE IZBORE SAMO DA BI PRAVILI HAOS NA ULICAMA Sve je sama rekla uživo u programu (VIDEO)
MARINIKA Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde konačno je priznala zašto toliko traže izbore.
Tepić je u emisiji "Utisak nedelje"otkrila da blokaderi izbore traže samo da bi pravili haos na ulicama.
Poslušajte šta ona kaže:
Sada je sve jasno kao dan. Blokaderi samo maštaju da se dokopaju vlasti, iako su svesni da ih narod ne želi. Ipak, izbore pošto-poto žele, jer im je izborni dan prilika da prave haos na ulicama.
