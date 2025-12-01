Politika

MARINIKA TEPIĆ PRIZNALA DA BLOKADERI TRAŽE IZBORE SAMO DA BI PRAVILI HAOS NA ULICAMA Sve je sama rekla uživo u programu (VIDEO)

01. 12. 2025. u 16:42

MARINIKA Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde konačno je priznala zašto toliko traže izbore.

Tepić je u emisiji "Utisak nedelje"otkrila da blokaderi izbore traže samo da bi pravili haos na ulicama. 

Poslušajte šta ona kaže: 

Sada je sve jasno kao dan. Blokaderi samo maštaju da se dokopaju vlasti, iako su svesni da ih narod ne želi. Ipak, izbore pošto-poto žele, jer im je izborni dan prilika da prave haos na ulicama.

