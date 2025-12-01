MSP SRBIJE: Oštro osuđujemo izjave šefa diplomatije BiH Elmedina Konakovića

MINISTARSTVO spoljnih poslova Srbije osudilo je danas rečnik, ocene i komentare šefa diplomatije Bosne i Hercegovina Elmedina Konakovića i izražava žaljenje zbog toga što Konaković odbija da se izvini zbog incidenta i sramnog navijanja dela publike na košarkaškoj utakmici između BiH i Srbije.

Foto: Profimedia

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da izjave Konakovića predstavljaju tešku i nepotrebnu uvredu za Srbiju i srpski narod, kao i korak nazad u naporima za unapređenje odnosa između dve države.

- Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izražava žaljenje zbog današnje izjave ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da odbija da se izvini zbog incidenta i sramnog navijanja dela publike na košarkaškoj utakmici između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koja je sinoć odigrana u Sarajevu. Ministarstvo istovremeno osuđuje rečnik, ocene i komentare šefa diplomatije nama susedne i prijateljske države Bosne i Hercegovine - navodi se u saopštenju.

Ističu da sportske manifestacije, gde god da se održavaju i bez obzira koji su timovi u pitanju, treba da budu mesta za promociju zdravog nadmetanja, poštovanja pravila igre, ali i korektnog ponašanja publike, kao i da utakmice i navijači ne bi smeli da se zloupotrebljavaju i da budu povod za otvaranje starih rana, iznošenje grubih neistina, nepoštovanja svih žrtava.

Takođe, naglašava se, ne bi smele da budu platforme za vređanje predsednika Srbije i srpskog naroda u celini.

- Umesto osude sramnog navijanja u Sarajevu, koje deo tamošnjeg političkog establišmenta nastoji da prikaže kao tobože multietnički i multikonfesionalni grad, Konaković pokušava da dnevnu politiku, medijske spinove skovane u inostranstvu, kao i neskrivenu ličnu netrpeljivost prema predsedniku Aleksandru Vučiću i celom srpskom narodu pretoči u objave koje niti imaju smisla niti odgovaraju istini - ističe se u saopštenju.

Ukazuju da kada govori o zločinima i patnjama Bošnjaka, Konaković svesno zaboravlja da je njegov sunarodnik Naser Orić, komandant muslimanskih jedinica tokom sukoba u BiH, oslobođen odgovornosti za stravična ubistva gotovo 3.700 Srba u široj okolini Srebrenice i etnička čišćenja, kao što zaboravlja da su zaslužene kazne izbegli i mudžahedini u redovima vojske BiH, koji su takođe vršili jezive masakre nad srpskim civilima.

- Zar je to pravda? Nabrajanje nekažnjenih zločina bošnjačko-muslimanske strane nad Srbima, kada je reč o sukobu između 1992-1995. godine, oduzelo bi puno prostora, a još više, ako bismo se vratili nekoliko decenija unazad, u godine Drugog svetskog rata- - navodi se u saopštenju.

Podsećaju da je predsednik Vučić otišao u Srebrenicu pre nešto više od 10 godina da se pokloni bošnjačkim žrtvama, a da su na taj gest pijeteta, pomirenja i izvinjenja bošnjački ekstremisti reagovali pokušajem linča, umesto ljudskog dočeka priređena je kiša kamenica za predsednika Srbije i srpsku delegaciju.

"Ni za taj 'incident', koji bi u pravnoj državi krstili kao pokušaj ubistva ili bar nanošenja teških povreda, niko nije odgovarao. Sve je to poznato Konakoviću, ali jeftini politički poeni, sejanje animoziteta i mržnje prema Srbima u sopstvenoj i susednoj državi imaju, izgleda, prioritet u radu 'šefa diplomatije' Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju.

Naglašava se da Srbija ostaje posvećena miru, saradnji i očuvanju stabilnosti u regionu.

- Ne tražimo i ne očekujemo ništa više od drugih do toga da se i naše žrtve poštuju, priznaju i ne minimiziraju. Ako želimo iskreno pomirenje, mora se postići i minimum pravednosti, tj. kažnjavanje odgovornih za zločine. Srpski narod je svoj krst, žrtve, patnju i bol uvek dostojanstveno nosio, ali nećemo dozvoliti nikome da nas vređa i omalovažava - navodi se u saopštenju.

Košarkaši Srbije savladali su sinoć u Sarajevu selekciju BiH rezultatom 74:72 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a prilikom dolaska u Sarajevo

dočekani su neprijateljski, jer su ih navijači BiH izviždali za vreme intoniranja himne Srbije "Bože pravde" i sve vreme tokom trajanja utakmice mahali ratnim zastavama tzv. Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Takođe, tokom prvog poluvremena sa tribina su se čule uvrede na račun Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

