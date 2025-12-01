Politika

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)

01. 12. 2025. u 00:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na divnoj pobedi. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede, poručio je Vučić.

Foto: Instagram Printskrin

- Ovo što čujete je muzika u koju se ne razumem baš sasvim, nećete verovati nije slavlje povodom pobede u Negotinu, Sečnju i Mionici, dočekali smo rođendan mog starijeg sina Danila i kako smo ono u Bratislavi i Pragu pevali, biće tesno, biće 0:3. Da se zahvalim narodu na divnoj pobedi i koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali uz ogrmonu zahvalnost ljudima na podršci i ljubavi - rekao je Vučić.

