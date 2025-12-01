VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na divnoj pobedi. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede, poručio je Vučić.
- Ovo što čujete je muzika u koju se ne razumem baš sasvim, nećete verovati nije slavlje povodom pobede u Negotinu, Sečnju i Mionici, dočekali smo rođendan mog starijeg sina Danila i kako smo ono u Bratislavi i Pragu pevali, biće tesno, biće 0:3. Da se zahvalim narodu na divnoj pobedi i koliko sutra krećemo da ispunjavamo obećanja koja smo dali uz ogrmonu zahvalnost ljudima na podršci i ljubavi - rekao je Vučić.
Preporučujemo
BRNAVIĆ U HITTVITU: SNS je ojačala, blokaderi se raspadaju
30. 11. 2025. u 23:08
ZAVRŠENI LOKALNI IZBORI U SEČNjU, NEGOTINU I MIONICI: Proglašena ubedljiva pobeda liste SNS
30. 11. 2025. u 07:19 >> 22:45
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)