PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

Novosti online

30. 11. 2025. u 21:01

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

Foto: S.M.Jovanović

Prvi nezvanični i prelimentarni rezultati biračkog mesta u Negotinu — Dušanovac su sledeći, kako prenosi Informer. 

146 birača je glasalo ovako:

Lista Aleksandar Vučić - 127 glasova.
Ujedinjeni za Negotin - 15 glasova.
Evropa - dva glasa.
Grupa Građani za Negotin - bez glasova.
Mionica — biračko mesto broj 9:

Lista Aleksandra Vučića - 143 glasa.
Nevažećih listića je bilo tri, važećih 242
Biračko mesto 38

SNS - 86 odsto glasova - 107 od 125 glasača.

