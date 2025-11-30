PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.
Prvi nezvanični i prelimentarni rezultati biračkog mesta u Negotinu — Dušanovac su sledeći, kako prenosi Informer.
146 birača je glasalo ovako:
Lista Aleksandar Vučić - 127 glasova.
Ujedinjeni za Negotin - 15 glasova.
Evropa - dva glasa.
Grupa Građani za Negotin - bez glasova.
Mionica — biračko mesto broj 9:
Lista Aleksandra Vučića - 143 glasa.
Nevažećih listića je bilo tri, važećih 242
Biračko mesto 38
SNS - 86 odsto glasova - 107 od 125 glasača.
