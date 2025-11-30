OTKRIVEN IDENTITET NAPADAČA IZ PIONIRSKOG PARKA: Student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju

PRILIKOM telefonskog intervjua sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u studiju TV Informera su pročitali da je napadač iz Ćacilenda Damjan P., student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju.

Foto: Printskrin/Informer TV

- Nije to ni prvi ni poslednji slučaj, oni kojima se najviše učini, ti imaju razloga za mržnju. Nije za džabe veliki Miloš govorio: Kakvo sam ti to dobro učinio da me toliko mrziš. To je kod nas uobičajeno. U toku je konsolidacija i postavljanje pitanja odgovornosti, zato sada i jeste tolika pobuna. Država nam je godinu dana bila oteta, ušli su u sve institucije, u školstvo, zdravstvo, i mislili su da može zemlja da se razara, a da to ne bude kažnjeno. A što se tiče ovoga, ne mogu da ulazim u privatne motive. Video sam ja i fotografije i snimke sa lica mesta. Policija i nadležni državni organi će da rade svoj posao. A šta radite u četiri ujutru subotu na nedelju da nekoga provocirate i još nosite nož sa sobom, teško da to možete bilo kome racionalnom u ovoj zemlji možete da objasnite - kazao je predsednik.

- Ta hajka koja se vodi protiv tih ljudi tamo je nešto nezapamćeno. Dozvoljeno je zauzeti sve na svakom mestu i u svakom gradu. Dozvoljeno je šarati ljudima kuće, maltretirati ljude po stanovima i kućama. To je sve normalno i sve su to bili "gnevni građani". Samo da jednom mestu nemaju pravo da se pronađu građani koji misle druigačije od tih "gnevnih građana", oni nemaju pravo ni da žive, ni da dišu. Oni prosto ne pripadaju urbanoj eliti i to vam je tako - kaže Vučić.

Istakao je još jednom da je razgovor i dijalog najbolja stvar, i da će bez obzira na incidente pružati ruku.

- Vidite da su krenuli sa žestokim obračunima između sebe. I sada ponavljaju onu argumentaciju koju smo mi govorili o plivanju preko Dunava - rekao je on. Neki od njih, kaže, dolaze razumu.

Predsednik je šaljivo rekao da u pauzama Sarajevskog safarija i ubijanju po regionu, nalazi vremena da organizuje tuče blokadera na Pravnom fakultetu ili da podstiče Seada Spahovića da prebije Čedomira Kokanovića u kafani.

- Očigledno nemam pametnija posla nego da se time bavim. A da je Spahović naš to je toliko glupo da ja nemam reči - kaže on.