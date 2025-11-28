BRUNA Fereira, koja je kao dete došla u Sjedinjene Države iz Brazila, živela je tipičan američki život - igrala je tenis u srednjoj školi, udavala se i razvodila, gradila posao i odgajala sina. Ali kada su je agenti Imigracione i carinske službe (ICE) uhapsili ranije ovog meseca ispred njene kuće u predgrađu Bostona, postala je deo priče koja dopire sve do Bele kuće.