uživoVUČIĆ SA PREDSEDNIKOM KONGA: Svečani doček ispred Palate Srbija (VIDEO)

В. Н.

28. 11. 2025. u 10:33 >> 10:50

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ugostio je predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji do 29. novembra.

Foto: TV Informer/Printskrin

Tet-a-tet sastanak Vučića i Čilomba

Nakon svečanog dočeka, usledio je tet-a-tet sastanak Vučića i predsednika Čilomba.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Predsednik Vučić dočekao je ispred Palate Srbija predsednika Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba. Predsednik DR Konga dočekan je uz najviše državne počasti, crveni tepih, intoniranje himni dve zemlje i počasni stroj garde Republike Srbije.

U 11.15 planiran je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Konga, predvođen  predsednicima Aleksandrom Vučićem i Feliksom Antoanom Čisekedijem Čilombom.

Ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Demokratske Republike Kongo Feliksa Antoana Čisekedija Čilomba planirana je u 12 časova, nakon čega će se predsednici obratiti medijima.

