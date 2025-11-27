LICE MRŽNJE: Blokaderima i opoziciji šatori nisu smetali da uđu u Skupštinu - Tako bi oni vodili državu! (VIDEO)

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević komentarisao je gostujući na televiziji Pink jučerašnje divljanje i nasilje dela opozicije pred Skupštinom Srbije.

Foto: Printksrin

- Meni je delovalo kao grupa huligana, posebno sklonih ka nasilju. Nadam se da će Marija Bojović biti dobro, ima povrede na vratu, trenutno je hospitalizovana. Retko ekstremna politička organizacija koja se predstavlja kao liberalna. Baš ta sekcija blokadera je prizivala vojni puč.

- Pokazali su lice da napaju žene, udaraju žene i neverovatna potreba da nakon bacanja topovskog udara, biber sprej na trudnicu, opet imamo da je junak iz Pokreta slobodnih građana udario ženu - naveo je Vučević.

Foto: Printscreen/Pink

- Ono što je važno reći, ti šatori nisu smetali nikome da uđu u Skupštinu. Pod dva, imate na 50 ili 100 metara druge šatore i ti vam ne smetaju i ne ruže Beograd. Samo ovaj gde su "ćacad" mora da bude srušeno, spaljeno i uništeno. To najbolje pokazuje na šta bi ličila Srbija kada bi došli na vlast. Srbija nasilja, nasilja nad ženama. Kao horda su napali prazan šator. Ne mogu da izdrže više da ne pokažu lice mržnje. Marinika Tepić je toliko puta rekla ko će da ide u zatvor, da je to izlizano. Sećate se njenih blamova, od Jovanjice do Morovića, Telekoma. Opet sve nas treba da uhapse. Pošto nema ništa pametno da kaže, mora da kaže ko će biti osuđen. Ona je zvučnik Đilasa. Onaj advokat iz Ponoševe stranke što nosi klješta. Ti treba da držiš ustav i zakone, a ne da guraš policajca. Zamislite da je to uradio u Americi, Nemačkoj. Zamislite da neko to uradi u Vašingtonu - rekao je Vučević.

Vučić: Imaju patološku mržnju prema ženama PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sinoć se prilikom obraćanja na skupu u Mionici osvrnuo i na nasilje blokadera ispred Skupštine Srbije. Govoreći o strašnom nasilju blokaderskih poslanika ispred parlamenta, Vučić je rekao da oni imaju patološku mržnju prema ženama. - Gde vide ženu, oni je tuku. Ja prezirem muškarce koji tuku žene. Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju, žene su majke, bake, sestre, supruge, ćerke... One nam čuvaju svaku kuću, svako domaćinstvo u našoj zemlji. Moj najveći naklon ide ženama, znamo koliko su marljivije od nas - istakao je Vučić.

Podsetimo, juče su ispred Skupštine Srbije opozicioni poslanici, napravili haos, srušili su ogradu i uništili jedan šator.

Huliganskom ponašanju tu nije bio kraj. Sve im to nije bilo dovoljno, pa su poslanici brutalno napali i tukli ženu. Krvnički su je iz sve snage udarili i oborili na pod. U pitanju je Aleksandar Radovanović, narodni poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG). Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.