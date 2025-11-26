BLOKADERI I OPOZICIJA TUKU ŽENU ISPRED SKUPŠTINE: Jeziv snimak, pogledajte brutalno nasilje (VIDEO)

DANAS su ispred Skupštine Srbije opozicioni poslanici, napravili haos, srušili su ogradu i uništili jedan šator.

Foto: Printksrin

Huliganskom ponašanju tu nije bio kraj. Sve im to nije bilo dovoljno, pa su poslanici brutalno napali i tukli ženu.

Krvnički su je iz sve snage udarili i oborili na pod. U pitanju je Aleksandar Radovanović, narodni poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG).

Pogledajte snimak:

Podsetimo, opozicioni poslanici, među kojima su Dragan Đilas, Aleksandar Jovanović Ćuta, Miroslav Aleksić, Marinika Tepić, Bora Novaković, Zdravko Ponoš, Biljana Đorđević srušili su ogradu ispred parlamanta i došli na ulaz u zgradu Skupštine.

Tu su bili i Đorđe Stanković, Petar Bošković, Branko Miljuš i Dušan Nikezić.

Foto: Novosti

Ponošev poslanik Stefan Janjić došao je ispred Doma Narodne skupštine Srbije sa makazama za sečenje gvožđa, prakitično naoružan hladnim oružjem, koje je upotrebio za sečenje veza koje su držale šator.