"AMERIKANCI SU TRAŽILI MOJU JAVNU REČ!" Vučić: Moj predlog je da damo Rusima 50 dana da se nađe kupac, posle toga bi nam propala zemlja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o NIS-u, rekao je da su juče imali sednicu Vlade, i da je bilo glasova koji su tražili nacionalizaciju.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Kaže da je njegov predlog bio drugačiji, i da je on je jednoglasno usvojen juče.

- Moj predlog je sledeći. Da budem otvoren, Amerikanci su tražili moju reč javno datu i ja sam to rekao, sada ću to da ponovim. Rekao sam da nećemo da idemo 40 posto da nam daju licencu, a 60 da ne daju. Ja pozivam da nam daju opet operativnu licencu, jer znam da oni znaju, da kad dam reč ona ima veće značenje nego hiljadu potpisa. Napisao sam u pismu, da je Srbija dobro razumela, makar se ne slagala. Mi moramo da damo određeni period našim prijateljima iz Emirata i Mađarske koji razgovaraju, mi znamo samo deo. Moja ideja i napisao sam to je da damo određeno vreme ruskoj strani.

- Moj predlog je bio da damo još 50 dana vremena da se pronađe novi kupac za NIS. Tek 9. oktobra su uvedene operativne sankcije, a posle 2 nedelje formalnno se tražila promena struktrue. Kažu Amerikanci vi to znate od ranije, ja kažem, a nismo mi vlasnici, ako mislite da u februaru prodamo nešto, kako, mi nismo vlasnici nečega. A druga strana želi da ostane ovde i da prolongira sankcije. Ništa nismo mogli da uradimo.

- Želimo svakih uspeh ruskoj strani u tome. Voleli bismo da su nama prvo ponudili, to je njihov izbor. Spremni smo da trpimo, ali nećemo da nacionalizujemo. Mi posle toga moramo, nestaće nam zemlja, ni tada nećemo da nacionalizujemo, već ćemo da uvedemo svoju upravu i tada ćemo platiti najveću cenu svojim ruskim prijateljima - rekao je Vučić.

Pojasnio je da su Amerikanci tražili njegovu pisanu i usmenu reč da će se transakcija oko NIS-a dogoditi.