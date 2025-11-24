Politika

NA PROTESTU NOVINARA PROTIV NASILJA: Napadnuta novinarka Informera

В. Н.

24. 11. 2025. u 19:32

NA protestu novinara protiv nasilja na koje je pozvao N1, a gde se u znak solidarnosti prikljucio i Informer ali i druge redakcije verbalno je napadnuta novinarka Informera Branka Lazić.

НА ПРОТЕСТУ НОВИНАРА ПРОТИВ НАСИЉА: Нападнута новинарка Информера

Foto Novosti


Takođe, novinari redakcija koje ne pripadaju N1 dočekane su pogrdnim uzvicima.

Podsetimo, razlog za protest je bio napad na ekipu N1 ispred Ćacilenda. Osim novinara N1 napadnuti su i novinari drugih redakcija poput Informera.

Ranije tokom dana Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila  brutalan napad na ekipu N1 i pruža punu podršku skupu solidarnosti.

Foto: Novosti

ANS zahteva da se napadači na novinare hitno identifikuju, uhapse i kazne, kao i da se svaki napad na novinare tretira jednako, bez obzira kojoj redakciji pripada napadnuti novinar. Napad na novinara je napad na profesiju — tolerisanje nasilja je saučesništvo.
Navešćemo samo neke od primera  napada na novinare:

Branka Lazić (Informer) – pogođena kamenom u glavu, fizički napadnuta i ometana u radu.

Emilija Marić (Novosadska TV) – konstantne uvrede, pritisci i pretnje na protestima i blokadama.

Dragana Ćendić (Informer) – fizički nasrtaji, gađanje i vređanje tokom blokade u Kosjeriću.

Dragan J. Vučićević – napadi na kuću i porodično imanje.

