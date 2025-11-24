NA PROTESTU NOVINARA PROTIV NASILJA: Napadnuta novinarka Informera

NA protestu novinara protiv nasilja na koje je pozvao N1, a gde se u znak solidarnosti prikljucio i Informer ali i druge redakcije verbalno je napadnuta novinarka Informera Branka Lazić.

Foto Novosti





Podsetimo, razlog za protest je bio napad na ekipu N1 ispred Ćacilenda. Osim novinara N1 napadnuti su i novinari drugih redakcija poput Informera.

Ranije tokom dana Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila brutalan napad na ekipu N1 i pruža punu podršku skupu solidarnosti.

Foto: Novosti

ANS zahteva da se napadači na novinare hitno identifikuju, uhapse i kazne, kao i da se svaki napad na novinare tretira jednako, bez obzira kojoj redakciji pripada napadnuti novinar. Napad na novinara je napad na profesiju — tolerisanje nasilja je saučesništvo.

Navešćemo samo neke od primera napada na novinare:

Branka Lazić (Informer) – pogođena kamenom u glavu, fizički napadnuta i ometana u radu.

Emilija Marić (Novosadska TV) – konstantne uvrede, pritisci i pretnje na protestima i blokadama.

Dragana Ćendić (Informer) – fizički nasrtaji, gađanje i vređanje tokom blokade u Kosjeriću.

Dragan J. Vučićević – napadi na kuću i porodično imanje.