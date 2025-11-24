NA PROTESTU NOVINARA PROTIV NASILJA: Napadnuta novinarka Informera
NA protestu novinara protiv nasilja na koje je pozvao N1, a gde se u znak solidarnosti prikljucio i Informer ali i druge redakcije verbalno je napadnuta novinarka Informera Branka Lazić.
Podsetimo, razlog za protest je bio napad na ekipu N1 ispred Ćacilenda. Osim novinara N1 napadnuti su i novinari drugih redakcija poput Informera.
Ranije tokom dana Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila brutalan napad na ekipu N1 i pruža punu podršku skupu solidarnosti.
ANS zahteva da se napadači na novinare hitno identifikuju, uhapse i kazne, kao i da se svaki napad na novinare tretira jednako, bez obzira kojoj redakciji pripada napadnuti novinar. Napad na novinara je napad na profesiju — tolerisanje nasilja je saučesništvo.
Navešćemo samo neke od primera napada na novinare:
Branka Lazić (Informer) – pogođena kamenom u glavu, fizički napadnuta i ometana u radu.
Emilija Marić (Novosadska TV) – konstantne uvrede, pritisci i pretnje na protestima i blokadama.
Dragana Ćendić (Informer) – fizički nasrtaji, gađanje i vređanje tokom blokade u Kosjeriću.
Dragan J. Vučićević – napadi na kuću i porodično imanje.
Preporučujemo
PROTEST NOVINARA PROTIV NASILjA NAD NOVINARIMA: Nasilje nije ok!
24. 11. 2025. u 19:13
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)