BRNABIĆ IZ STOKHOLMA: Dosta dobrih sastanaka, dobar posao urađen za Srbiju
PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je tokom održavanja Četvrtog parlamentarnog samita Međunarodne krimske platforme u Stokholmu imala jako dobre, otvorene i iskrene sastanke o vladavini prava i evropskim integracijama Srbije sa predsednikom parlamentarne skupštine OEBS-a Pere Žoan Pons Sampjetro, predstavnicima baltičkih zemalja, Letonijom, Estonijom i Litvanijom, kao i sa predsednicom nemačkog Bundestaga Julijom Klokner.
Brnabić je u izjavi za medije navela da je sa Sampjetrom razgovarala o reformama u oblasti vladavine prava i o nastavku saradnje, naglasivši da Srbija sa OEBS-om radi izuzetno intezivno na reformama u oblasti vladavine prava.
Takođe, izrazila je nadu da će u budućnosti predsednik parlamentarne skupštine OEBS-a posetiti Srbiju.
Govoreći o sastancima sa predstavnicima zemljama Baltika, Brnabić je naglasila da su to zemlje koje su više skeptične u podršci Srbije u evropskim integracijama, ali je ocenila da su to bili dobri sastanci na kojima se razgovaralo zašto su važne evropske integracije i zašto je i koliko je bitno da Srbija nakon četiri godine dobije pozitivan signal od Evropske unije.
- Mnoštvo otvorenih pitanja, uglavnom iz razloga što mi do sada tradicionalno nemamo ne dovoljnu nego skoro nikakvu komunikaciju sa Balticima i to će se promeniti sa otvaranjem naše ambasade u Letoniji, u Rigi. Nadam se da će se to dogoditi, pa čak i ti prvi koraci do kraja ove godine - kazala je Brnabić.
Kako je istakla, to je dobra stvar jer će ta ambasada pokrivati sve baltičke države i dodala da je uvek dobro razgovarati.
- Još važnije je razgovarati sa onima koji možda imaju neko razumevanje koji su pravci kretanja vaše zemlje - dodala je Brnabić.
Kada je reč o sastanku sa Julijom Klokner, Brnabić je kazala da je to bio jako dobar razgovor o evropskim integracijama Srbije, reformama i evropskom putu.
- Zahvalnost što smo tu zajedno. Sve u svemu dosta dobrih sastanaka i nadam se dobar posao urađen za Srbiju - kazala je Brnabić.
Na pitanje novinara da prokomentariše to što se na samitu Krimske platforme često moglo čuti o poštovanju međunarodnog prava i Povelje UN, a da se Srbija upravo na to poziva, Brnabić je rekla da je najzanimljivije to što su na samitu izgovorene neke reči koje bi mi u svakom trenutku potpisali i da je sve to što je čula još više podseća na nepravdu koja je Srbiji načinjena u vezi sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija.
Istakla je da je skoro neverovatno da su u svakom govoru čuli da je nepovredivost teritorijalnog integriteta i međunarodno priznatih granica svetinja i da ne postoji razlog, ni okolnost, u kome bi bilo ko smeo na bilo koji način, silom ili nekim izmišljenim pravom, da ugrozi teritorijalni integritet međunarodno priznatih zemalja, država članica UN.
- Najvažnija stvar na svetu, da bi svet živeo u miru i da bi imali stabilnost Povelja UN i međunarodni pravni poredak treba da se poštuju, ako ne svet će da se vrati u doba ratova u okviru kojih ćemo imati osvajačke ratove gde će zemlje jedne drugima otimati teritorije - navela je predsednica parlamenta.
Kako je rekla, kada slušate sve to, pitate se gde je onda poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije u svemu tome.
- Kako to može da se primeni na nas i zašto se to ne primenjuje na nas, i kako to da, u našem slučaju, nije najvažnija Povelja UN i međunarodno pravo, tako da, nakon ovoga, imam još jače razmišljanje i veću emociju oko toga kakva je nepravda načinjena našoj zemlji i našem narodu, pre svega, na KiM. Ali dobro je nekada čuti sve to i onda podsetiti neke od naših sagovornika i danas i ubuduće kako ti principi nisu važili u slučaju Republike Srbije - istakla je Brnabić.
Ona je dodala da je ranije učestvovala na samitima Krimske platforme preko video poruka, a da sada, prvi put, lično učestvuje.
(Tanjug)
