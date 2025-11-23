"DOBRO DOŠLI, PREDSEDNIČE!" Okupili se građani u Jaši Tomiću - Čekaju predsednika Vučića (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u selu Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde će se družiti i razgovarati sa građanima.
Večiki broj građana već se okupio kako bi dočekao predsednika Vučića.
Građani su razvili veliki transparent na kojem je napisano "Dobro došli, predsedniče".
Pogledajte atmosferu iz ovog mesta:
