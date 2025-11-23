Politika

"DOBRO DOŠLI, PREDSEDNIČE!" Okupili se građani u Jaši Tomiću - Čekaju predsednika Vučića (FOTO)

23. 11. 2025. u 14:17

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u selu Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde će se družiti i razgovarati sa građanima.

Foto: Novosti

Večiki broj građana već se okupio kako bi dočekao predsednika Vučića. 

Građani su razvili veliki transparent na kojem je napisano "Dobro došli, predsedniče".

Foto: Novosti

 Pogledajte atmosferu iz ovog mesta: 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

