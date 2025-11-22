Politika

ČAK I N1 POTVRĐUJE OPŠTU TUČU IZMEĐU BLOKADERA: Svako vuče na svoju stranu (VIDEO)

22. 11. 2025. u 19:53

NI N1 ne uspeva da porekne opštu "tuču" između blokadera u opoziciji i blokadera sa fakulteta i iz zborova. Zrenjaninski studenti se danas nisu pridružili blokadama, niti su se tim povodom oglasili.

ЧАК И Н1 ПОТВРЂУЈЕ ОПШТУ ТУЧУ ИЗМЕЂУ БЛОКАДЕРА: Свако вуче на своју страну (ВИДЕО)

Da je u toku totalni raskol i "tuča" u  između blokadera u opoziciji i blokadera sa fakulteta i iz zborova potvrdio je čak i N1.

Oni su u svom prilogu ovo jasno pokazali. U svega 20-tak sekundi vidi se da tu - svako vuče na svoju stranu!

