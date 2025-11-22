BLOKADERI HVALE MAJDAN I ŽELE TAKAV SCENARIO U SRBIJI: "To je bila pozitivna stvar" (VIDEO)

URENDIK "Nova S" Sloba Georgiev kaže da je Majdan bio pozitivna stvar.

Foto: Printscreen/Nova S

Činjenice kažu drugačije:

Majdan je obojena revolucija koja je kao rezultat imala stotine hiljada poginulih Ukrajinaca, više od 30% izgubljene teritorije (za sada), milione izbeglica, milijarde ekonomske štete i gubitak svake nade za budućnost ukrajinskog naroda i države.

Jel to želite u Srbiji i zato “pumpate”, “dinstate”, trčite i vozite bicikle do Brisela i Strazbura? – navode na Telegram kanalu Istočna budućnos