BLOKADERI HVALE MAJDAN I ŽELE TAKAV SCENARIO U SRBIJI: "To je bila pozitivna stvar" (VIDEO)

V.N.

22. 11. 2025. u 11:52

URENDIK "Nova S" Sloba Georgiev kaže da je Majdan bio pozitivna stvar.

Foto: Printscreen/Nova S

Činjenice kažu drugačije:

Majdan je obojena revolucija koja je kao rezultat imala stotine hiljada poginulih Ukrajinaca, više od 30% izgubljene teritorije (za sada), milione izbeglica, milijarde ekonomske štete i gubitak svake nade za budućnost ukrajinskog naroda i države.

Jel to želite u Srbiji i zato “pumpate”, “dinstate”, trčite i vozite bicikle do Brisela i Strazbura? – navode na Telegram kanalu Istočna budućnos

