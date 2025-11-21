VUČIĆ O SRAMOTNOJ KAMPANJI IZ SARAJEVA: Takve optužbe stižu kad je teško Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je i o kampanji koja se vodi protiv njega iz Sarajeva.

Foto printskrin TV Informer

Kad je u pitanju kampanja koja se vodi protiv njega zbog Sarajeva, kaže da su njegovi protivnici imali i gnusnije optužbe protiv njega.

- Oni su formalno podigli protiv mene optužni akt da sam izvršio "genocid u Srebrenici". Onda je njihovo tužilaštvo to odbacilo. Tada su rekli da se Vučić "negde našao u Srebrenici" i pozivali su se na tekstove Milovana Brkića i sličnih lažova - kaže on.

Ističe da takve optužbe stižu kad je teško Srbiji.

- Šira je i veća igra u svemu tome... I pitanje NIS. Uvek neko želi da vas navuče na pogrešan trag. Kako će da nam pomognu, recimo, Arapi, ako vide da sam "ubijao nevinu muslimansku decu"? Kako će neko da nam otvori poglavlje ako vide da smo ne znam šta uraditi - kaže on.

Ističe da nikada nije nosio snajper, niti je čuo za neki safari i da je to izmišljeno u nekom filmu.

Podseća da su ga poslali na Pale kao nekoga ko nešto zna da priča na stranom jeziku.

- Svi znaju da je ova priča bezveze. Tamo gde govore da je puška, bio je stativ od kamere - dodao je on.

Tada je, podseća, maljutka umalo pogodila vozilo u kom je bio predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.