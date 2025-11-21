VUČEVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA MORBIDNE PORUKE BLOKADERA: Kada se radujete nečijoj smrti to najbolje pokazuje koliko ste zalutali

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da ga raduje što će Gazprom njeft naći kupca za svoj udeo u NIS.

Vučević je prokomentarisao i izjavu Zorana Džajića, da je predsednik Srbije angažovao Naftnu kompaniju Abu Dabija da u njegovo ime budu kupci udela u NIS.

-Teško je dati pametan komentar na tako glupavu konstataciju. Mi sad treba ozbiljno da odgovaramo na netačne, neistinite navode. Ono što me dodatno brine, mi smo izbombardovani lažima, opskurnim vestima, uvredama, psovkama, pretnjama danima, mesecima, godinama. Bojim se da to postaje normalno da čujemo, da ne moramo da reagujemo. Rusi su većinski vlasnici, odnosno Gazprom njeft, od 2008. godine. Znači direktno Ruska federacija odlučuje kome će prodati. Da li će to biti kompanija iz Emirata, Evrope ili kombinacija, to ćemo tek da vidimo. Srbija je ovde učesnik. Rusi pričaju sa kompanijama i državama. Ko je kriv? Vučić. Niti je prodao NIS Rusima, niti može da odluči kome će Rusi prodati svoj deo- izričit je lider SNS.

On je podvukao i da od 9. oktobra, kada su uvedene sankcije, niko nije osetio nedostatak goriva.

-Ima goriva na pumpama, grejanja, avioni lete. A JANAF već 8. oktobra zatvorio. Mi smo više od 40 dana izdržali. Raduje nas vest da će Gazprom njeft naći kupca. Stideće se ovih reči oni koji su ih izgovarali.

"Ne mogu da zamislim da se neko raduje nečijoj smrti"

Vučević je izjavio saučešće porodici Branislava Ivkovića, bivšeg ministra i profesora na Građevinskom fakultetu u Beogradu. On se osvrnuo i na pisanja na društvenim mrežama gde su se pojedinci radovali smrti nekadašnjeg političara.

- Slagali se s njim ili ne, to je čovek koji je ostavio trag u srpskoj politici prethodne dve decenije. Bavio se prosvetnim radom i mnoge generacije školovao, koji su danas vrsni stručnjaci. Kada se radujete nečijoj smrti i to proslavljate to najbolje pokazuje koliko ste nevaspitani i da ste potpuno zalutali. Ja ne mogu da zamislim da se radujete nečijoj smrti, jer se politički ne slažete. On se u poslednje vreme nije isticao. Za gađenje i prezir. To su mali ljudi, koji ne zavređuju pažnju. Kada mrzite tako, pa ne možete nikome ni da pomažete. Vi ste slepi, gluvi i nemi suštinski. Sećate se da su se radovali smrti Slobodana Miloševića. To nije prvi put da se otpadnici raduju smrti političkih protivnika- zaključio je.

