GORAN JEŠIĆ PRITISKA VUČIĆA: "Zapleni rusku imovinu, baš kao i Nemci!"
BIVŠI funkcioner DS-a Goran Ješić pritiska predsednika Vučića da proda rusku imovinu, baš kao što su to radili i Nemci.
"Jedini način u vezi transformacije NIS-a je da se primeni nemački scenario a to je da se ukloni ruski menadžment i Rusija iz vlasničke strukture i leks specijalis, baš kao i Nemačka! Ne vidim razlog da mi budemo veće demokrate od jedne velike demokratske Nemačke", saopštio je Ješić.
Inače, Nemačka je doslovno zaplenila sve rafinerije u ruskom vlasništvu!
