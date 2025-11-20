DELEGACIJA SNS U KINI: Razgovori usmereni ka daljem jačanju partijske saradnje SNS i KPK

ČLAN Predsedništva SNS Petar Petković, predvodio je delegaciju Srpske napredne stranke na današnjem sastanku u Pekingu sa članom Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine gospodinom Jin Lijem, partijskim sekretarom grada Pekinga, a pre toga i sa predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije g-đom Čen Bo.

Foto SNS

Razgovori su bili usmereni ka daljem jačanju partijske saradnje SNS i KPK, zasnovanim na temeljima koje su postavili predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping.

Jin Li je prvi visoki kineski zvaničnik koji je posetio Beograd odmah nakon istorijske posete predsednika Sija 2024. godine, tokom koje je ozvaničeno stupanje u Zajednicu Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. To je bio trenutak kada je strateško partnerstvo podignuto na najviši bilateralni nivo odnosa u istoriji Srbije i Kine, ali i još jednom potvrđeno u čeličnom prijateljstvu srpskog i kineskog naroda.

-U srcu naših političkih, ekonomskih, državnih i sveukupnih odnosa leži partijska saradnja i međusobno poštovanje i prijateljstvo predsednika Vučića i predsednika Sija.

Prenosim, takođe, pozdrave predsednika SNS Miloša Vučevića, koji posebnu pažnju pridaje našoj partijskoj saradnji. Raduje me to što smo prošle godine, posle posete predsednika Sija Beogradu, uspostavili najviše moguće odnose kao jedina država u Evropi i da smo od sveobuhvatnog strateškog partnerstva zakoračili u Zajednicu Srbije i Kine za zajedničku budućnosti u novoj eri, istakao je Petković.

Na sastancima je posebno razmatrana važnost efikasnog partijskog upravljanja, koje je omogućilo nezaustavljiv razvoj Narodne Republike Kine pod vođstvom predsednika Sija i Komunističke partije Kine. Delegacija SNS je istakla da je Kina svoje prijateljstvo prema Srbiji pokazala i na najkonkretniji način kao najveći investitor u Srbiji, što se vidi kroz brojne infrastrukturne, energetske i industrijske projekte koji donose veliku korist građanima Srbije.

Razgovaralo se i o daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga, pre svega u kontekstu projekata vezanih za specijalizovanu izložbu EXPO u Beogradu, kao i o ekonomskim i tehnološkim potencijalima koji proističu iz saradnje na državnom, lokalnom i partijskom nivou.

Delegacija SNS navela da je posebnu pažnju posvetila Četvrtoj plenarnoj sednici 20. kongresa KPK, čiji novi usvojen Plan o formulisanju petogodišnjeg razvoja jasno pokazao da su ubrzan razvoj i modernizacija Kine nezaustavljivi. Upravo zbog toga postoji snažna volja da se dodatno unapredi saradnja i razmena iskustava između dve partije, jer je dobrobit naroda centralni prioritet i u Srbiji i u Kini.

Srpska napredna stranka ponovo je potvrdila punu podršku viziji predsednika Sija za izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću i njegovim inicijativama za globalni razvoj, bezbednost, civilizaciju i upravljanje, koje su u osnovi i sveobuhvatnog partnerstva Srbije i Kine.

-Dok je predsednik Aleksandar Vučić na čelu Srbije, naše čelično prijateljstvo niko neće moći da prekine. Samo ponosan i slobodarski narod može da čuva svoju politiku i odnose sa prijateljima. Narod je na prvom mestu u politici vaše i naše države, zato se tako dobro razumemo. Hvala NR Kini na prijateljstvu i na pomoći. Naša delegacija je ponovo ovde kako bi usvojila nova znanja i stekla nova iskustva koja ćemo moći da primenimo po povratku u Srbiju, rekao je Petković.

Pored toga, delegacija SNS je ponovila čvrstu podršku principu jedne Kine i zahvalila kineskom rukovodstvu na doslednoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, koje se odnosi na najvažnije nacionalno pitanje Kosova i Metohije. Sa svoje strane, Srbija visoko ceni činjenicu da Kina u međunarodnim institucijama uvek podržava stav Srbije, kao što i Srbija uvek podržava Kinu.

Ova poseta predstavlja značajan korak u daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva Srbije i Kine i produbljivanju odnosa između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine.

Delegacija SNS je od srede u višednevnoj poseti Kini na poziv KPK u okviru programa partijske saradnje i razmene iskustava SNS i KPK i tom prilikom, pored Pekinga posetiće i druge kineske gradove i provincije.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć