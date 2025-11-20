"AKO GLASAJU ZA VUČIĆA, NEKA SVI POUMIRU" Brnabić o monstruoznim napadima blokadera na predsednika Srbije

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić bila je gost jutarnjeg programa na televiziji Pink.

Foto: Printskrin

- Bilo mi je previše važno da iskoristim ovu priliku da gostujem. Vrlo intenzivno u poslednjih 48 sati, iako smo prethodno svašta videli u vezi sa napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, meni se čini da su ovo nezabeleženi napadi - kaže Brnabić.

- To nije slučajno u trenutku kada se predsednik Vučić bori za očuvanje naših nacionalnih interesa i stabilnosti, ekonomije i životnog standarda i svega što se dešava sa NIS-om. To je do geopolitike, borbe džinova, rezultat američkih sankcija prema Rusijma i odluke bivše vlasti da pokloni NIS Rusima, mi danas vidimo rezultat te neodgovorne politike. U trenutku kada se Vučić bori za sve to, vi imate bukvalno bolesne napade - ocenila je Brnabić.

- Plan je dokusuriti ga, jer niko od nas ne bi mogao da istrpi sve to, da završi sve sastanke, radi, bori se, planira. Svi smo mi ljudi, imate veliki deo tog tereta koji vas sprečava da se bavite drugim stvarima. To su bizarne i bolesne stvari koje pričaju, sa namerom da njega zgaze i oduzmu mu deo energije kojom se bori za Srbiju - navodi Brnabić.

- Nije to Domagoj margetić, i nije to što je od njega preuzeo Đajić, jedan od perjanica blokadera, i toga što je to preuzela Dijana Hrka, jedan od ključnih delova blokaderskog pokreta, i nije to što je preuzela Marinika tepić. Nije to jedina njihova slika.

Bio je tvit blokadera FTN, to je jedan od najboljih fakulteta u Srbiji koji su blokaderi preuzeli. Oni su napisali, "zbog rezultata jednog novog istraživanja o kome se malo govori jer je surovo, nije problem da izbori budu što kasnije. Nas je sve više,njih je sve manje. Metode istrivanja - biologija". Oni se dakle raduju što stariji sugrađani umiru, naše bake i deke, jeroni u njima vide prvenstveno glasače Aleksandra Vučića - kaže Brnabić, dodajući da su ti ljudi sve nas izuzetno zadužili.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Nakon NATO bombardovanja, i nakon što smo se izborili od zločinačke vlasti do 2012., to što imamo izgrađeno i sačuvano, to je do njih. Ako oni glasaju za Aleksandra Vučića, neka poumiru - kaže Brnabić.

- To je blokaderska logika i ideologija. To pokazuje njihov odnos prema građanima ove zemlje. To nema veze sa ljudskošću niti empatijom. To je puka borba za vlast. Ako treba neko da umre, da se ubije, da se protera, da mu se preti, može ako je glasč Vučića. Mi nismo ljudi, mi smo ćacad, mi smo goveda. To je blokaderska logika - kaže Brnabić.

- Šta je ovo drugo nego fašizam? Kada sam bila na panelu Marte Kos, neko iz publike je pitao kako ste vi za evropsku Srbiju, a blokadere ste nazivali fašistima? Kako nazivate paljenje prostorija političkih stranaka? To je terorizam. Ako idete na kuće funkcionera, koji tamo imaju malu decu, da im pretite, a šta je to nego fašizam? - upitala je Brnabić.

- Problem je do institucija. Zašto ti ljudi, pored ogromne mržnje, nikada neće moći da pobede na izborima? Ako mi uradimo svoj posao i nastavimo da radimo kako treba, doživeće debakl. Čak i ti mladi ljudi sa FTN, koji su obrazovani i inteligentni, oni u svojoj mržnji prave takođe jednu grešku, a to je da ne pogledaju realno i racionalno oko sebe. Čak i na FTN, od više hiljada studenata, preko 8.000 u Novom Sadu, većina neće biti za njih i glasati za ovu politiku - kaže Brnabić, dodajući da pristalica blokadera nema ni 10 odsto na svim fakultetima.

- Većina će glasati za listu, ako Aleksandar Vučić dopusti da nosi njegovo ime, zato što vide ko im je ovih 12 godina davao šansu za posao i borio se za njih - navela je Brnabić.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Kada pogledate, tu je Aleksandar Vučić bio mladić. Nosio je stativ od kamere, to se jasno vidi. Nemate slike sa puškom kao u zločinačkoj akciji "Oluja" Picule, najvećem etničkom čišćenju Srba. Koji nisu mogli da pobegnu, njih su pobili. Na najsuroviji način. Tonino Picula im je najveći saveznik, ali za to optužuju svog predsednika kroz Domagoja Margetića, preuzimaju hrvatski narativ i kreću napade iz Srbije - kaže Brnabić.

- Prethodna vest je bila, Margetić o prodaji NIS-a, sve je dogovoreno sa hrvatskim generalima koji su učestvovali u "Oluji".

Foto: Printskrin/TV Pink

Ona je komentarisala tvrdnje Margetića u vezi sa navodnom prodajom NIS-a Hrvatima, te da je cela situacija kreirana namerno.

- Sada dolazimo u završnicu. Pitam Margetića i sve koji su to preneli, koliko tu ima istine? Nikakve veze nema. Nikada se ovo nije desilo. Ali nije on to plasirao jer ima poluinformacije, to je dobro planirana smišljena akcija u saradnji sa blokaderima, radi dehumanizacije i kriminalizacije Aleksandra Vučića. Da postoji jedna neuračunljiva osoba koja ima pištolj, kao onaj u Ćacilendu, doći će i ubiti, "vidite, on prodaje NIS Hrvatima". Pravi se podloga za eliminaciju Vučića, do toga da se on oslabi da nema energije ni srca da se sa tim suočim - navodi Brnabić.

- To je odjeknulo do te mere da je predsednik morao da reaguje. Tako je bilo i sa Jovanjicom. Ljudi veruju Vučiću, ali ostane nešto u malom mozgu ljudima, kao, možda ima tu nešto. Sledeća laž je bila, a prošla je bez izvinjenja i odgovornosti, da ga optuže da je kao 23-ogodišnji mladiić učestvovao u ljudskom safariju u Sarajevu.

Foto: Printskrin/TV Pink

- To je objavio Danas, Šolakov list, a Margetić je megafon sa koga preuzimaju. Teško je demantovati nešto što nema uporište u stvarnosti. To je modus operandi stalnih, brutalnih laži - kaže Brnabić.

Foto: Printskrin/TV Pink

- On kaže, mediji navode, da bi se ogradio. Dakle nije on odgovoran, ali kaže da je MONSTRUM Vučić organizovao i snajper Safari radi ubijanja dece u naručjima majki na ulicama Sarajeva. Više nije dovoljno to što kaže Margetić, oni kažu a oni pojačavaju. A u pitanju je legitimno izabrani predsednik Srbije. Sad Đajić napada nas, kakav je to narod kada je za takvog čoveka glasao? - pita Brnabić.

- Onda ide direktna pretnja i poziv na ubistvo. Ja nisam nadležna institucija za to. Ja samo mogu da skrenem pažnju, da pokušam da probudim usnulo tužilaštvo. Šta tačno čekate? Da se neki bolesnik lati mača i ubije Vučića - dodala je ona.

- Nakon svega toga imate i izjavu Dijane Hrke. Ništa od toga nije izolovano, to je blokaderski front - kaže Brnabić.

Pušten je snimak Dijane Hrke koja govori o svom poreklu, kao i porodici predsednika Vučića.

- Sada imate ono što se zove Frojdovska omaška, kada pomenete nešto van konteksta, ali pomislite, što baš to? Kakve veze ima Hrka sa Hrvatskom? Kao uvod u sve, kaže da nema veze sa Hrvatskom. Odakle ta veza? I kreće potpuno bolestan napad na sina predsednika i pokojnu Kseniju, prvu suprugu predsednika koja je preminula pre više od 3 godine i ne može da se brani - ukazala je Brnabić.

- Da ne pričam kako se oseća Aleksandar, kako se osećaju njegova deca? On treba da teši Danila i Milicu, da bude i njima podrška, da razmišlja kako će to da radi dok u 5 ujutru ima razgovore sa potencijalnim novim vlasnicima NIS-a, da u 6 prati kako idu ti pregovori, i da istovremeno pazi na to kako će se sve odigrati u budućnosti. Svi koji su učestvovali u prodaji su nakon toga otišli da rade za NIS. Treba da se vidi sa potpredsednicom Svetske banke, da razmišlja koliko nam je rezerve nafte ostalo... 44. dan ne možemo kap nafte da uvezemo, pa nismo mi Emirati da imamo svoju naftu. I niko to nije osetio, to je neko morao da vodi računa - kaže Brnabić.

- Kako je razmišljao pre 6 meseci o rezervama hrane, kako do napuniti, tako je razmišljao kako napuniti rezerve nafte i gasa. I danas da pravi plan za diversifikaciju gasa, pa kad se sve to sabere, probaće da ga unište psihički da bi Srbija pala na kolena - dodala je ona.

Foto: Printskrin/TV Pink

O napadima Marinike Tepić, Brnabić smatra da nije to ona smislila.

- Oni su nju namestili jer su ljudi navikli na idiotizme. Osoba koja je pričala da su kokoške narko dileri a Vojska Srbije narko kartel. Ona je instalirana kao osoba koju nije sramota da kaže bilo šta. Ona je pričala o fotografijama Vučića sa drogom, a na fotografijama nesrećni predsednik Kolumbije. Sve je to sinhronizovani napad i važno je da to osvestimo. Moramo svi zajedno da stanemo u odbranu tog čoveka - istakla je Brnabić.

Ona je ponovila da napadi treba da oslabe i na kraju fizički uklone Aleksandra Vučića.

Puštena je i izjava Aleksandra Jovanovića Ćute o tome zašto ne učestvuje u radu Skupštine.

- Vi bojkotujete Skupštinu, bojkotujte i platu. Poslaničke grupe Ekološki ustanak, DS sa Milivojevićem koji se na 10 minuta za slikanje vezao lisicama za autobus, NDSS-POKS-Nada, od kojih niko nije bojkotovao platu. Svaku platu su primili. Posebno imate ludilo Nestorovića, koji mesečno dobija 92.000 evra na račun Skupštine - zaključila je Brnabić i upitala kakve su to patriote.

