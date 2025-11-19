VUČIĆ SUTRA NA POSLOVNOJ KONFERENCIJI "BUILDING FUTURES": Inovacije u oblasti zelene energetike
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 20. novembra, regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures", saopštio je Kabinet predsednika Srbije.
Konferencija će biti održana sutra u 9.30 časova, u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.
(Tanjug)
