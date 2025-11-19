Politika

VUČIĆ SUTRA NA POSLOVNOJ KONFERENCIJI "BUILDING FUTURES": Inovacije u oblasti zelene energetike

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 11. 2025. u 17:43

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 20. novembra, regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures", saopštio je Kabinet predsednika Srbije.

TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Konferencija će biti održana sutra u 9.30 časova, u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

