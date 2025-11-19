BLOKADERSKO LUDILO DOSTIGLO VRHUNAC: Radivoje Jovović pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada (VIDEO)
BLOKADERSKO ludilo dostiglo je vrhunac.
Radivoje Jovović, član PSG, pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada.
- Ja ništa ne očekujem od opozicije, ni od jednog od tih političkih aktera. Ljudi kad su nam pali u pritvor na Klisi iz ma kog razloga. Novosadska šestorka ovde, šestorka u egzilu, momci, devojke, mladi uglavnom... 45. dana je opozicija poslala saopštenje podrške - rekao je Jovović.
