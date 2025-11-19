Politika

BLOKADERSKO LUDILO DOSTIGLO VRHUNAC: Radivoje Jovović pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada (VIDEO)

В. Н.

19. 11. 2025. u 14:32

BLOKADERSKO ludilo dostiglo je vrhunac.

БЛОКАДЕРСКО ЛУДИЛО ДОСТИГЛО ВРХУНАЦ: Радивоје Јововић пљује блокадерску опозицију којој припада (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/kanal9tvns

Radivoje Jovović, član PSG, pljuje blokadersku opoziciju kojoj pripada.

- Ja ništa ne očekujem od opozicije, ni od jednog od tih političkih aktera. Ljudi kad su nam pali u pritvor na Klisi iz ma kog razloga. Novosadska šestorka ovde, šestorka u egzilu, momci, devojke, mladi uglavnom... 45. dana je opozicija poslala saopštenje podrške - rekao je Jovović. 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 23

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: NIS
Kolumne

0 1

KOMENTAR: NIS

IMA li spasa za "Naftnu industriju Srbije"? Ovo pitanje je postavljeno na vrh prioriteta srpske države.

19. 11. 2025. u 12:03

Politika
Tenis
Fudbal
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!