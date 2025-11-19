VREME JE DA JEDINSTVENO DIGNEMO GLAS I KAŽEMO "STOP USTAŠTVU" KOJE SE ŠIRI IZ HRVATSKE Kešelj: Ne možemo ćutati na pokliče "Ubiji Srbina"

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu sporta Srbije Marko Kešelj oglasio se na svom "Instagram" profilu i poručio da ustaštvo koje se širi iz Hrvatske mora da prestane.

Foto: Printskrin Instagram/keselj11

- Braćo Srbi, vreme je da jedinstveno dignemo glas i kažemo "stop ustaštvu" koje se širi iz Hrvatske. Ujedinjeni u odbrani srpstva i svega srpskog, ma gde živeli, ma čiju politiku podržavali, ovo je naš nacionalni interes i tu nema kompromisa i razmimoilaženja. Iako drugi ćute, mi moramo da osudimo govor mržnje prema našem narodu.

Opet Hrvatska i Crna Gora, ali ovaj put u Podgorici i još jednom sramno skandiranje “Ubiji Srbina”. Isti akteri, samo lokacija druga.



Ako vlasti u Crnoj Gori ćute, ako Evropa ćuti, ako UEFA ćuti, mi ne smemo i ne možemo ćutati na pokliče "Ubiji Srbina"!

Svima puna usta demokratije i ljudskih prava, ali izgleda da to važi za sve osim za Srbe.

Skandalozno je skandiranje, ali još skandaloznija glasna tišina crnogorskih vlasti, koje svaki put sve glasnije ćute na ustaške pokliče. Pitam se da li je to „čojstvo i junaštvo“ kojim se vazda diče? Pitam se da li su, braća crnogorci, zaboravili da im trećinu stanovništva čine Srbi? Da li je mržnja prema Srbima, koja se širi iz Hrvatske, i uzvici "Ubiji Srbina", "Za dom spremni" i "Ko ne skače pravoslavac", prihvatljiva za crnogorske vlasti?

Izgleda da je ta klica mržnje zarazna, i da je zarazila i oslepela sve, zato mi treba da kažemo "dosta je ustaštva".

Ma koliko nas napadali, i spolja i iznutra, i pokušavali da nam uruše otadžbinu, našu slobodu i slobodarski duh nikada neće pokolebati.

Živela Srbija - napisao je Kešelj.