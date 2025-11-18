TOK SE "PROSLAVIO": "Mafiju“ koja je zarađivala 700 evra mesečno po članu predstavili kao hapšenje godine!

TUŽILAŠTVO za organizovani kriminal pod rukovodstvom Nenadića ponovo pokazuje sav apsurd svog rada, umesto da otvori i jednu ozbiljnu istragu u predmetima gde se vrte desetine miliona evra, javnosti prodaje plasira bajku o „velikim rezultatima“ u slučaju u kojem je 18 ljudi zajedno jedva zaradilo koliko jedan Nenadićev štićenik potroši za vikend u Budvi.

Mladen Nenadić / Foto Tanjug

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova sproveli su akciju po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i lišili slobode 18 lica, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela, falsifikovanja i zloupotreba službenog položaja.

U saopštenju TOK-a ova kriminalna grupa je od decembra prošle godine do danas protivpravno pribavila oko 130 hiljada evra, što je oko 7.200 evra po osobi, odnosno oko 720 evra mesečno.

Uprkos činjenici da su cifre koje se pominju krajnje simbolične za standarde bilo kakve ozbiljne organizovane kriminalne strukture, Tužilaštvo za organizovani kriminal predstavilo je ovu akciju kao jedan od značajnijih udara na kriminal.

Posebno je zanimljivo što se u saopštenju detaljno navodi da su zaplenjeni laptopovi, štampači, USB memorije i nešto gotovine, kao da je reč o ozbiljnoj laboratoriji za falsifikovanje dokumenata, a ne o improvizovanoj štampariji čija „dobit“ prosečno ne premašuje iznos jedne minimalne zarade.

Ukoliko je ovo okvir onoga što TOK smatra velikim organizovanim kriminalom, ostaje pitanje šta se onda dešava sa istim onim milionskim aferama na koje Mladen Nenadić nema komentar i koje se godinama nalaze duboko u njegovim fiokama.

BONUS VIDEO: DOSIJE KOVEŠI: Šta čeka Srbiju ako Dolovac i Nenadić predaju pravosuđe u ruke Brisela