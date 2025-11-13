VUČIĆ SA MAKRONOM U PALATI U PARIZU: Radna večera počinje u 20.45 sati, razgovaraće se o važnim temama
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić imaće večeras radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u 20.45 sati u palati u Parizu, saznaje Tanjug.
Uoči njihovog susreta, predsednik Vučić je najavio da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.
Naglasio je i da će njegova poseta Parizu biti kratka.
Vučić kaže da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu, da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.
