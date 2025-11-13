Politika

VUČIĆ SA MAKRONOM U PALATI U PARIZU: Radna večera počinje u 20.45 sati, razgovaraće se o važnim temama

Новости онлине

13. 11. 2025. u 14:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić imaće večeras radnu večeru sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u 20.45 sati u palati u Parizu, saznaje Tanjug.

ВУЧИЋ СА МАКРОНОМ У ПАЛАТИ У ПАРИЗУ: Радна вечера почиње у 20.45 сати, разговараће се о важним темама

Foto: Profimedia

Uoči njihovog susreta, predsednik Vučić je najavio da ga očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije.

Naglasio je i da će njegova poseta Parizu biti kratka.

Vučić kaže da se nada da će nakon toga imati vesti koje će pružiti nadu građanima da možemo sigurnije i mirnije da dočekamo predstojeću zimu, da se nada da će se naći rešenje za Naftnu industriju Srbije i da ćemo znati šta nam je činiti u mesecima koji dolaze.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine Vemblija i perfektni Englezi

PAUNOVIĆEV DEBI NA KLUPI SRBIJE!Teže nije moglo, pune tribine "Vemblija" i perfektni Englezi