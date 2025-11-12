SUTRA U PARIZU IZUZETNO VAŽAN SASTANAK SA MAKRONOM Vučić: Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i bilateralnim pitanjima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će u četvrtak putovati u Pariz gde će se sastati sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i naglasio da će to biti izuzetno važan sastanak.

Foto: Profimedia

- Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim, regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama - rekao je Vučić gostujući sinoć na TV Pink. Naglasio je da u Pariz ide bukvalno na sat i po ili dva.

Na pitanje da kaže više o detaljima sastanka Vučić je rekao da to neće uraditi dok se ne završi razgovor.

- Ništa vam neću reći dok se ne završi razgovor, a tada ću vam reći desetak birokratskih rečenica - rekao je Vučić.

- Da hoću da vam kažem, ja bih pustio, tajno bih snimao pa vam puštao razgovor, a časni ljudi to ne rade i nikada nikoga tajno ne snimaju - kazao je Vučić.

Srbija mora da napravi zaštitnu kupolu

Predsednik Vučić je izjavio sinoć i da se plaši da su na temu rata Evropa-Rusija stvari otišle predaleko, posebno kada je to rekao francuski general Fabijen Mandon, i ocenio da se Srbija pametno naoružvala i da će nastaviti da osnažuje svoju vojsku i proba da napravi zaštitnu kupolu.

- Mi moramo u tom smislu da se pripremamo. Moramo da nastavimo mnogo da ulažemo i radimo da bismo mogli dodatno da zaštitimo zemlju, da jačamo naše snage za protivvazdušnu odbranu, pre svega da pokušamo da napravimo vrstu zaštitne kupole nad Srbijom, što je mnogo teško i mnogo novca iziskuje - rekao je Vučić.

Presednik je naglasio da ne bi dalje da govori o tim planovima.

- Srbija mora da nastavi da oprema vojsku i da je snaži. Pametno smo se naoružavali. Moramo da uradimo sve da možemo da čuvamo svoj narod i zemlju od svakog potencijalnog agresora - rekao je Vučić gostujući na TV Pink, odgovarajući na pitanje u vezi sa izjavom načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga da je u toku priprema francuskih pripadnika oružanih snaga za mogući rat sa Rusijom u roku od tri ili četiri godine.

Predsednik Srbije je rekao da je to možda ključno pitanje i da neki ljudi misle da su priče o ratu prazne priče, i da se to dešava bog zna gde.

- Tako su govorili i za Ukrajinu i Rusiju kada sam predvideo da će se dogoditi sukob i svi su mi se smejali. Govorili su: 'on ima svoje priče, ima svoj film' - rekao je predsednik i naglasio ''da nema svoj film'' i da samo voli da slaže činjenice. Naglasio je i da, ''kako rađa činjenice'' dolazi do toga da je ''rat sve izvesniji između Evrope i Rusije''.

- I to nije nikakva prazna priča. Vidite da se svi pripremaju za to. Ako je Mandon to izgovorio, a znam koliko je uvek uzdržan, odgovoran, ozbiljan, onda se plašim da su stvari u svakom smislu otišle predaleko - rekao je Vučić i nalgasio da je sa Mandonom, iskrenim prijateljem Srbije, razgovarao dva puta, da je veoma pametan, ozbiljan i odgovoran čovek.

Printscreen

Vučić je istakao da je važno, kada se razmišlja o tom ratu, da se pogledaju Nemci koji su saopštili da će u narednih pet godina da ulože 377 milijardi u opremanje svoje vojske. Nije to budžet za vojsku već za opremanje, rekao je Vučić i dodao da je to kao četiri godišnja BDP-a Srbije.

- To cela Evropa, svi da ulažu, ne mogu da ulože toliko. Spremaju se za rat ili odbranu, a isto rade Rumunija, Poljska, kao i male zemlje, Finska, i mnoge druge zemlje. To rade i Rusi. Svi to rade - rekao je Vučić. Predsednik je naglasio da iz toga može da izađe samo sukob.

Blokaderska lista onakva kako će i da prođu na izborima

Vučić je izjavio da je studentsko-blokaderska lista onakva kako će i da prođu na izborima i izrazio uverenje da će ih građani na pravi način oceniti kada budu izbori.

- Mislim da imamo mnogo važnijih tema danas. Lista im je takva kako će i da prođu na izborima i to će narod umeti da oceni - rekao je Vučić gostujući na Pinku na pitanje da prokomentariše imena sa pomenute liste koja su se pojavila u pojedinim medijima. On je rekao da ne želi da troši vreme građana, kao ni svoje vreme, kako bi o njima nešto govorio.

Na pitanje kako da se prevaziđe društvena kriza u Srbiji, Vučić je odgovorio da se ona polako prevazili.

- Mislim da je situacija neuporedivo bolja nego pre mesec dana. Mnogo, mnogo bolja nego pre dva, tri, četiri, pet, šest, sedam meseci. Svakog dana je situacija sve bolja. Dovoljno je bilo da pogledate njihov današnji skup - rekao je Vučić, dodajući da se danas na protesnom skupu kod Generalštaba okupilo nešto više od 2.000 ljudi.

On je istakao i da će se lično pobrinuti da se izguraju svi najteži projekti u Srbiji, protiv kojih su najviše njegovi politički protivnici, zato što oni, kako je rekao, nemaju više nikakvu političku snagu.

Vreme za NIS nam ističe

Vučić je izjavio da ne može da otkrije ko je treća strana sa kojom Rusi pregovaraju za NIS, ali je, takođe, upozorio da vreme ističe i da ni Vašington ni Moskva, kao ni bilo ko, ne sme da pomisli da on nije dovoljno odlučan da zaštiti srpske interese po pitanju NIS-a.

- Mi smo rekli da ćemo da prihvatimo svaki njihov zahtev, ali oni moraju da znaju jednu stvar da nam vreme curi, vreme nam ističe, ostalo nam je još desetak dana i samo neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes, bilo ko - rekao je Vučić.

Predsednik je tako prokomentarisao današnju vest da su ruski vlasnici Naftne industrije Srbije poslali zahtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom. Vučić je naglasio da je ruska država uputila zahtev i da pregovaraju sa trećom stranom, ali da ne može da kaže o kome je reč.

- Oni razgovaraju sa trećom stranom, ja to znam, ali ne mogu da iznosim te podatke u ovom trenutku... U ovom trenutku, koliko sam razumeo menadžerske strukture, da li će Amerikanci time biti zadovoljni, da li će reći prihvatamo menadžment strukturu ali tražimo da dođemo do promena vlasništva u nekom narodnom periodu, ostaje nam da vidimo - rekao je Vučić. U molbi koja je upućena OFAC-u se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu.

Printscreen

Predsednik Srbije je naveo i da se prostor na kojem se nalazi zgrada Generalštaba ne prodaje, već će, kako kaže, biti dat u zakup na 99 godine, dodajući da će investicija na tom prostoru iznositi najmanje 650 miliona evra. On je kazao da je bivša vlast prodala zemlju za američku ambasadu na kojoj se nalazio Maršalat, takođe pogođen u NATO agresiji 1999. godine, a koja je veće površine nego parcela na kojoj se nalazi Generalštab.

- Za razliku od njih, koji su prodali Maršalat i komandu Garde, mi ovo ne prodajemo. Mi dajemo u zakup na 99 godina, u dugoročni zakup dajemo. Pri tome, mi imamo prava na korišćenje tog prostora, zemljišta, uzimanje prihoda i profita od posla koji se napravi 22,5 odsto u narednih 99 godina - rekao je Vučić. Dodaje da u tom projektu Srbija daje zemljište, a američki partner investiciju od najmanje 650 miliona evra.

Foto: Printscreen

Vučić je istakao i da će nastaviti da se bori da Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, prekine štrajk glađu i naveo da za razliku od onih koji je podržavaju da nastavi sa tim, on ne može da pruža podršku nekome da umre.

- Moja molba i dalje stoji gospođi Hrki. I posle svega onoga što je izgovorila za mene i posle svega onoga što je juče i danas izgovarala. Uvek ste dobrodošli, uvek možemo da razgovaramo. Meni nije problem da dođem i kod vas da razgovaram. Samo hoću da razgovaramo. Nemam problem čak i da mi vičete sve ovo što ste vikali - rekao je Vučić na TV Pink obraćajući se Dijani Hrki.

Kako je dodao, teško je da ona zna bolje od njega ko mu je majka, ko mu je otac, kao i to koliko se bori za Srbiju i šta je sve učinio, koliko je radio i borio se.

Vučić je naveo da je sigurno i grešio ističući da on nije bezgrešan, da je samo običan čovek.

- Moguće da su oni bezgrešni, ja nisam. Ja sam samo običan čovek, ništa više od toga - dodao je predsednik. Na pitanje kako razume poruku Dijane Hrke koja je danas kazala "ako se meni nešto desi, znate šta će se desiti sledeće", Vučić je naveo da to ne želi da komentariše.

- Za mene je interesantno da je niko još nije pozvao da prekine štrajk glađu sa te strane koja je podržava. I to govori koliko su ti ljudi neodgovorni. Kažu - 'tu smo da joj pružimo podršku do kraja'. Ja ne znam šta bih uradio tim ljudima. Došli ste da pružite podršku do kraja nekome da umre. To želite? Ja ne želim. Ja ću da se borim da ona prekine štrajk glađu. A ovi koji žele zlo gospođi Hrki, oni će da dolaze da joj pružaju podršku do kraja - istakao je Vučić.

Naglasio je da politika nije nešto što je najčešće racionalna oblast, jer da je tako, kako kaže, ne bismo imali nikoga na ulici.