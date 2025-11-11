Politika

MIŠA BAČULOV U NOVOJ EPIZODI "SMEHOTRES": Snimljen kako hoće da se otruje, ali je njemu sve montaža

11. 11. 2025. u 16:36

MIŠA Bačulov, blokader sa adresom prebivališta u Novom Sadu, na vrlo interesantan način je objasnio zašto je hteo da se otruje i za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića, piše portal 24sedam.

Da ne okolišamo, od njega to nikada nećemo čuti. Zato je u nekakvom intervjuu izneo četiri razloga zašto (nikada, baš nikada) nije kriv:

  • Snimak na kome se jasno čuje kako sa doktorom dogovara trovanja je - montiran;
  • Doktor me nagovorio;
  • Sve je bila doktorova ideja;
  • Nikada nisam hteo da se otrujem.

Beogradsko Više tužilaštvo je 31. oktobra saopštilo da je uhapšen Bačulov i D.C. zbog sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela "napad na ustavno uređenje" i za sve je hteo da okrivi predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Oali ga je sudija pustio na sloobodu.

Po izlasku iz pritvora odmah je uhapšen. Ovoga puta je saslušan pod sumnjom da je 2. novembra tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, navodno koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni. Onda je opet pušten.

Ipak, morate pogledati urbesno-providna opravdanja blokadera Miše Bačulova klikom ovde.

