"ZATO SE ONI MIRE, A MI SMO POBEDILI" Vulin: 11. novembar je dan pobede

"11. novembar je za velike sile zapada Dan primirja baš kao što je 9. maj za njih Dan Evrope. Za nas Srbe i 9. maj i 11. novembar su dani pobede", naveo je Aleksandar Vulin povodom godišnjice pobede u Prvom svetskom ratu.

"Mi smo se borili za sami opstanak, a oni za kolonije i dominaciju. Zato se oni mire, a mi smo pobedili. 11. novembar nas podseća koliko smo platili slobodu i opominje da nemamo pravo da se odreknemo sebe i svoje slobode ni zbog Evropske unije ni zbog bilo koga drugog. Ako Jugoslavija, zbog koje su umrle dve srpske kraljevine, nije opravdala naše nade neće ih opravdati ni jedan savez koji traži odricanje od samostalne politike i suvereniteta. Poštovanje za herojstvo naših predaka neće biti umanjeno ako ispravimo njihove greške", poručio je Aleksandar Vulin.

