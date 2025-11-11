"ZATO SE ONI MIRE, A MI SMO POBEDILI" Vulin: 11. novembar je dan pobede
"11. novembar je za velike sile zapada Dan primirja baš kao što je 9. maj za njih Dan Evrope. Za nas Srbe i 9. maj i 11. novembar su dani pobede", naveo je Aleksandar Vulin povodom godišnjice pobede u Prvom svetskom ratu.
"Mi smo se borili za sami opstanak, a oni za kolonije i dominaciju. Zato se oni mire, a mi smo pobedili. 11. novembar nas podseća koliko smo platili slobodu i opominje da nemamo pravo da se odreknemo sebe i svoje slobode ni zbog Evropske unije ni zbog bilo koga drugog. Ako Jugoslavija, zbog koje su umrle dve srpske kraljevine, nije opravdala naše nade neće ih opravdati ni jedan savez koji traži odricanje od samostalne politike i suvereniteta. Poštovanje za herojstvo naših predaka neće biti umanjeno ako ispravimo njihove greške", poručio je Aleksandar Vulin.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
TAČNO U 18.30 ČASOVA: Vučić gost u “Nacionalnom dnevniku”
11. 11. 2025. u 10:24
VUČIĆ RAZGOVARAO SA HRKOM
10. 11. 2025. u 10:22
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)