"BUDI SRPSKI DIPLOMATA, U SLUŽBI SVOJE OTADŽBINE": Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo zainteresovane da se prijave (VIDEO)
MINISTARSTVO spoljnih poslova uputilo je javni poziv svim zainteresovanim da se prijave i postanu deo diplomatsko-konzularne mreže Republike Srbije.
- Šta znači biti srpski diplomata? Naši ambasadori sa svih meridijana dele svoja iskustva, misiju i ponos koje nosi ta odgovorna dužnost.
Biti srpski diplomata znači predstavljati svoju zemlju znanjem, dostojanstvom i uverenjem da diplomatija ima moć da menja svet. To je poziv koji traži posvećenost, integritet i viziju, ali i pruža priliku da svojom predanošću i radom budete glas Srbije u međunarodnoj zajednici.
Ukoliko ste mladi, obrazovani, ambiciozni, posvećeni javnom interesu i spremni da stanete u službu države prijavite se na mejl budisrpskidiplomata@mfa.rs.
Budi srpski diplomata - u službi svoje otadžbine - navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.
