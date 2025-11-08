Politika

HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)

Novosti online

08. 11. 2025. u 17:26

PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj ima kuću u Hrtkovcima koja se nalazi u Školskoj ulici.

Foto: EPA/Koča Sulejmanović

Šešeljeva kuća je u centru sela. U kući koju je Vojislav Šešelj kupio u Hrtkovcima često se održavaju sednice Centralne otadžbinske uprave. Kuća je u plavoj boji i na njoj su vidljivi natpisi "Kuća Vojislava Šešelja" i "Srpska radikalna stranka".

- Idem tamo gde me ljudi vole, gde me svako zna. Narod me je u Hrtkovcima sa oduševljenjem dočekao, a televizije koje su tamo slale ekipe da snime neku negativnu reakciju imale su tešku muku da to i urade - komentarisao je svojevremeno lider SRS.

