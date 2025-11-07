Politika

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića

Новости онлине

07. 11. 2025. u 14:04

DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА: Изненађени смо коментарима Захарове на рачун Србије и председника Вучића

Foto: Profimedia

- Ovom prilikom još jednom ukazujemo da je Srbija je suverena i nezavisna država koja svoje odluke donosi isključivo u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Od predstavnika prijateljskih država, kao i od zvaničnih glasnogovornika njihovih institucija, očekujemo uvažavanje te činjenice - napisala je Jovanović i dodala:

- Podsećamo gospođu Zaharovu da je upravo zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću Srbija jedina zemlja u Evropi, izvan ZND, koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Ta odluka nije bila ni laka ni jednostavna, ali je doneta iz ubeđenja da se istorijska prijateljstva ne napuštaju pod pritiskom.

Ona je dodala i to da je Srbija, uprkos većinskom stavu na kontinentu, o odnosima s Rusijom odlučivala samostalno.

- Srbija je, takođe, uprkos izuzetno složenom međunarodnom kontekstu, zadržala otvorene linije saradnje sa Ruskom Federacijom, uključujući i redovne direktne avio-letove ka više ruskih gradova, kao izraz svoje dosledne i nezavisne politike - navela je i dodala:

- U vezi sa daljim navodima gospođe Zaharove, ističemo da Srbija ne isporučuje naoružanje i vojnu opremu stranama u sukobu bilo gde u svetu i da se strogo i dosledno pridržava međunarodnih propisa i pravila Ujedinjenih nacija. Ne treba zaboraviti ni to da su upravo na preporuku predsednika Vučića procedure za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja podignute na nivo odlučivanja Saveta za nacionalnu bezbednost, kako bi se osiguralo da ni jedan metak proizveden u Srbiji ne završi na područjima pogođenim konfliktima.

Na kraju, Jovanović je navela i to da je Srbija mogla da otvori više pregovaračkih poglavlja sa EU, ali nije, jer je pokazala doslednost principima i obavezama.

- I dok Srbija ostaje dosledna svojim principima i obavezama, vredi podsetiti da naša zemlja od decembra 2021. godine nije otvorila nijedno poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, iako je mogla. Zanimljivo je, svakako ne slučajno, da se taj datum poklapa sa početkom rata u Ukrajini - navela je i nastavila:

- Nije prvi put da gospođa Zaharova koristi retoriku koja ne odražava duh odnosa koji postoji između naših država i naroda. Srbija se ne služi uvredama, niti ih prihvata kao stil komunikacije među prijateljima.

Na kraju, Jovanović je zaključila da će "Srbija i dalje voditi svoju politiku mirno, odgovorno i suvereno,u skladu sa sopstvenim interesima i dostojanstvom, i očekuje da se taj izbor uvažava".

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAZOTKRIVENE PRLJAVE NAMERE: Dolovac i Stamenković pokušali da izguraju izbor svojih kandidata, struka ih blokirala
Politika

0 1

RAZOTKRIVENE PRLJAVE NAMERE: Dolovac i Stamenković pokušali da izguraju izbor svojih kandidata, struka ih blokirala

VRHOVNA javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković pokušali su da na današnjoj sednici Saveta proguraju izbor svojih podobnih tužilaca, ali ih je struka u tome blokirala razotkrivajući njihove skrivene namere i napustivši sednicu čime je Savet izgubio kvorum, nakon čega je sednica prekinuta

07. 11. 2025. u 12:10

Politika
Tenis
Fudbal
U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić povukao radikalan potez

U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić povukao radikalan potez