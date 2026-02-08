MICOTAKIS I SUPRUGA DOŽIVELI TEŠKU SAOBRAĆAJKU: Žena grčkog premijera hitno operisana
MAREVA Grabovski Micotakis doživela je u subotu nesreću dok se nalazila u Italiji zajedno sa suprugom i predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.
Prema informacijama, supruga premijera povredila je obe ruke i danas je operisana u bolnici KAT.
U bolnicu ju je dopratio Kirijakos Micotakis, sa kojim je prethodno prisustvovala ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu.
Operaciju na obe ruke izveo je Emanuil Fandridis, direktor Nacionalnog zdravstvenog sistema u Opštoj bolnici Atike KAT, ujedno i načelnik Klinike za šaku i mikrohirurgiju gornjih ekstremiteta.
Gospođa Grabovski Micotakis je dobrog zdravstvenog stanja i oporavlja se u bolnici.
(Blic.rs/Kathimerini)
