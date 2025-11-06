Politika

BLOKADER NAPAO "BEOGRADSKI SINDIKAT": "Oni su šverceri koji preleću jer misle da će se promeniti vlast!" (VIDEO)

В.Н.

06. 11. 2025. u 15:43

BLOKADER Žarko Korać govorio je u emsiji na N1 o "Beogradskom sindikatu", te rekao da su oni "šverceri koji preleću jer misle da će se primeniti vlast".

Foto: Printskrin

- Jesu li oni možda podržali Dijanu Hrku? Morate mnogo pažljivije gledati ko vas podržava a ko ne, jer ima mnogo švercera koji čekaju trenutak da preskoče na drugu stranu ako misle da će se promeniti vlast!"

