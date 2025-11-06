BLOKADER NAPAO "BEOGRADSKI SINDIKAT": "Oni su šverceri koji preleću jer misle da će se promeniti vlast!" (VIDEO)
BLOKADER Žarko Korać govorio je u emsiji na N1 o "Beogradskom sindikatu", te rekao da su oni "šverceri koji preleću jer misle da će se primeniti vlast".
- Jesu li oni možda podržali Dijanu Hrku? Morate mnogo pažljivije gledati ko vas podržava a ko ne, jer ima mnogo švercera koji čekaju trenutak da preskoče na drugu stranu ako misle da će se promeniti vlast!"
"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLjENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska
UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-
06. 11. 2025. u 14:56
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
