LICEMERJE GLUMICE JELENE STUPLJANIN: Glumi u svim serijama koje finansira Telekom, uzima pare od države, a hoće da je ruši (VIDEO)
GLUMICA Jelena Stupljanin koja glumi u svim serijama koje finansira Telekom, uzima pare od države, a hoće da je ruši.
- Ja njih ne smatram ljudima uopšte. Ljudi su sa ove strane, ovo su neki demoni, monstrumi. Ljudi koji nisu svesni toga šta rade i koji su zaključali svoje emocije - sramno je izjavila glumica.
