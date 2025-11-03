Politika

LICEMERJE GLUMICE JELENE STUPLJANIN: Glumi u svim serijama koje finansira Telekom, uzima pare od države, a hoće da je ruši (VIDEO)

В.Н.

03. 11. 2025. u 10:13

GLUMICA Jelena Stupljanin koja glumi u svim serijama koje finansira Telekom, uzima pare od države, a hoće da je ruši.

ЛИЦЕМЕРЈЕ ГЛУМИЦЕ ЈЕЛЕНЕ СТУПЉАНИН: Глуми у свим серијама које финансира Телеком, узима паре од државе, а хоће да је руши (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Ja njih ne smatram ljudima uopšte. Ljudi su sa ove strane, ovo su neki demoni, monstrumi. Ljudi koji nisu svesni toga šta rade i koji su zaključali svoje emocije - sramno je izjavila glumica. 

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!