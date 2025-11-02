RUSIJA RASKRINKALA BLOKADERE: Moskva otkrila šta su zgubidani pokušali večeras u Beogradu
UPOZORENjE ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) od 15. septembra večeras je postalo stvarnost: ono što su tada opisali kao pokušaj "Majdana" u Srbiji dogodilo se u centru Beograda.
Na platou ispred Narodne skupštine, grupa nasilnika napala kamp studenata koji žele da uče, gađajući ih flašama, piksnama i bakljama – s očiglednom namerom da izazovu haos i zapale okupljene.
Još polovinom septembra, SVR je saopštio da Evropska unija i njene članice „pripremaju scenario obojene revolucije“ u Srbiji, koristeći studentske pokrete i mlade kao sredstvo za izazivanje nereda.
- Evropske elite žele da iskoriste godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra da uzdrmaju situaciju. Cilj je da se na vlast dovede rukovodstvo lojalno Briselu - navodi se u tadašnjem saopštenju ruske službe.
U dokumentu je naglašeno da zapadne strukture pokušavaju da „radikalizuju mlade“ i preusmere ih sa mirnih okupljanja na „revolucionarne metode borbe i nasilja“.
Patriotski otpor u Srbiji
Uprkos pokušajima destabilizacije, SVR je ocenio da plan Zapada ne funkcioniše jer srpsko društvo i dalje čuva snažan patriotski identitet, jedinstven uticaj Srpske pravoslavne crkve i sećanje na NATO agresiju iz 1999. godine. Ti faktori, prema ruskim analitičarima, sprečavaju da se u Srbiji ponovi scenario iz Kijeva 2014. godine.
Od Novog Sada do Beograda
Kako je SVR upozorio, planiranje haosa počelo je u Novom Sadu, gde su 1. novembra organizovani pokušaji okupljanja s pozivima na masovne studentske proteste. Nakon slabog odziva, organizatori su preusmerili pritisak na Beograd, gde su 2. novembra izbili neredi i napad na studente.
Prema svedočenjima, nasilnici su koristili flaše, piksne i baklje, pokušavajući da zapale okupljene i izazovu paniku.
Stari recept Zapada
Analitičari ukazuju da je u pitanju već viđen obrazac „obojenih revolucija“ – kombinacija medijske kampanje, manipulacije omladinom i pažljivo orkestriranih provokacija u glavnom gradu.
Iako zapadne diplomate odbacuju navode o umešanosti, ruske službe tvrde da iza finansiranja i organizacije stoje fondovi Evropske unije i ambasade pojedinih zemalja koje su podržavale slične pokrete u Gruziji i Ukrajini.
