NEKO ŽELI NASILJE PO SVAKU CENU Vučić: Oni su pucali na Milana Bogdanovića
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Informer. Dodaje da je plan blokadera da budu na televiziju, u centru pažnje, da naštete imidžu zemlje i da se obračunaju sa onima koji različito misle.
- Izrazito je glupo ovo što rade, ali to nije moj problem - kazao je on.
Ističe da moramo da brinemo da odgovorni za pad nadstrešnice budu kažnjeni.
- Neko želi nasilje po svaku cenu, a neka ljudi u Srbiji vide i razmisle jesmo li to mi ili neko drugi. Niko od naših ljudi nije pucao na njih, a oni su pucali na Milana Bogdanovića - izjavio je Vučić i kritikovao policiju što nije reagovala na napad na Ćacilend, pa dodao da je možda to i dobro za demokratiju.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)