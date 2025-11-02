NEKO ŽELI NASILJE PO SVAKU CENU Vučić: Oni su pucali na Milana Bogdanovića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Informer. Dodaje da je plan blokadera da budu na televiziju, u centru pažnje, da naštete imidžu zemlje i da se obračunaju sa onima koji različito misle.

Foto: Printskrin

- Izrazito je glupo ovo što rade, ali to nije moj problem - kazao je on.

Ističe da moramo da brinemo da odgovorni za pad nadstrešnice budu kažnjeni.

- Neko želi nasilje po svaku cenu, a neka ljudi u Srbiji vide i razmisle jesmo li to mi ili neko drugi. Niko od naših ljudi nije pucao na njih, a oni su pucali na Milana Bogdanovića - izjavio je Vučić i kritikovao policiju što nije reagovala na napad na Ćacilend, pa dodao da je možda to i dobro za demokratiju.