GRAĐANI POSLALI PORUKU BLOKADERIMA: Ovo je odgovor napadnutog naroda u Ćacilendu

В. Н.

02. 11. 2025. u 21:16

NAROD okupljen u Ćacilendu poslao je snažnu poruku blokaderima koji su ih napali.

Foto Novosti

