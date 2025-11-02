VIŠE SJAJNIH VESTI ZA MLADE, OVO JE OGROMNA PODRŠKA DRŽAVE: Obraća se ministar Siniša Mali

PRVI potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali gost je Jutarnjeg programa TV Prva i govori o svim važnim temama za Srbiju.

Ministar finansija na samom početku govorio je o obilasku radova na Nacionalnom stadionu u okviru Ekspa.

- Osim fubala na tom stadionu imaćemo prilike da oraganizujemo veliki broj drugih događaja. I na neki način sada izgradnja Navionalnog stadiona pokazuje napredak jedna ekonomije, napredak jedna zemlje.

Prethodno, ministar Mali se oglasio povodom povrata 50 odsto školarine studentima u Srbiji.

U objavi na zvaničnom instagram profilu stoji:

- Upravo je na studentske kartice studenata iz 19 visokoškolskih ustanova uplaćeno 50 odsto školarine koju su prethodno platili, a kao što smo i obećali. Isplate će biti vršene na nedeljnom nivou, a nakon što prethodno dobijemo ispravno unete podatke od visokoškolskih ustanova. Sledeće nedelje novac će biti uplaćen studentima iz 40 ustanova.

Naredne uplate slede 7. novembra, 14. novembra i 21. novembra.

Samofinansirajućim studentima je odjednom isplaćen celokupan iznos od 50 odsto sredstava koji su platili fakultetima za školarine do 30. septembra 2025. godine. Sredstva će biti vraćena studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama, ali i na studijskim programima na engleskom jeziku.

Sredstva će se isplaćivati isključivo preko studentske kartice, za koju studenti, ukoliko je nemaju, mogu aplicirati putem portala Uprave za trezor. Studenti se za povraćaj školarine ne prijavljuju, već im je za ostvarivanje prava potrebna pomenuta studentska kartica za koju je vezan odgovarajući tekući račun gde će im biti uplaćeno 50 odsto školarine koju su uplatili.

Kao što sam već napomenuo, fakulteti Ministarstvu prosvete dostavljaju spiskove studenata kojima treba refundirati novac, a na osnovu uplata koje su studenti već izvršili.

Inače, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, omogućeno je da samofinansirajući studenti ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova, po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija - poručio je ministar.

