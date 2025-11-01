BRNABIĆ: Srbija pokazala poštovanje, ljudi su se odazvali Vučićevom pozivu da se dan obeleži mirno

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić rekla je za TV Pink da je danas jedan od tužnih dana za Srbiju, dana u kojima je potrebno da se kao narod i nacija ujedinjimo u tuzi i otvorimo prostor za dijalog.

Foto: Printskrin

Brnabić je rekla da treba da se pokaže poštovanje za sve žrtve i njihove porodice i za ovu zemlju i sve njene građane.

- Komemorativni skup u Novom Sadu prošao je mirno, okupilo se po zvaničnim procenama oko 39 hiljada ljudi, što nije mali broj ljudi, ali je važno opomenuti da su to bili ljudi iz čitave Srbije, ali i iz okruženja - rekla je Brnabić.

Kako kaže, nije to mali broj, ali imajući u vidu da se radi o Srbiji i okruženju, to je otprilike to. Dodaje da je dobro što je bilo mirno i dostojanstveno.

- Većina tih ljudi je bilo tamo da odaju poštu i to je za veliko poštovanje - rekla je ona.

Ističe da se nakon 16 minuta tišine najveći broj ljudi razišao.

- Nadam se da će sve i do kraja proći mirno. Još jednom, ne mogu da ne kažem, da ne naglasim, da ne razumem neke od njihovih obreda, kao što je spuštanje venaca u reku, kao i to 16-to minutno ćutanje, to nema nikakve veze sa pravoslavnim običajima niti sa našom tradicijom. To mi se čini kao neki performans, za koji mislim da nije prikladan za odavanje počasti žrtvama - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ipak, bilo je za nju iznenađujuće, to što je neverovatna mržnja, pozivi na podele i zloupotreba tragedije u političke svrhe, od strane medija koji su u vlasništvu kriminala, ili bar pod uticajem.

- Nigde nismo videli pijetet, poštovanje, niti osvrt na to kako te tragedije mogu da ujedinje narod ili naciju - rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da su ljudi mogli da vide danas nepatvorenu mržnju na Šolakovim medijima. Dodaje da se to dešava na dan kada svi odajemo počast žrtvama.

- Vidite da to ni u jednom trenutku nije bilo nikakva tema, ni u jednom trenutku u tim medijima. Tragedija je bila alibi, pogodno tlo, sve što oni sanjaju je borba protiv Aleksandra Vučića i smenjivanje njega, i to na ulici, fizička eliminacija. Mržnju nisu mogli da sakriju, a danas su je dodatno pojačali i širili laži od ranog jutra da je neko u Novom Sadu isključio vodu i struju i tako dalje - rekla je Brnabić.

Kako kaže, danas joj je bilo stravično vređanje Srba sa Kosova i Metohije, na najogavniji način i sa toliko mržnje prema našem narodu na Kosovu i Metohiji.

- Većinska Srbija je pokazala poštovanje, bila je dostojanstvena i ljudi su se u najvećoj mogućoj meri odazvali na poziv predsednika Aleksandra Vučića i današnji dan obeležili mirno i sa sećanjem na žrtve tragedije - rekla je Brnabić.