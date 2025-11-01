Politika

LICEMERJE BOJANA PAJTIĆA! Danas saoseća, a pre 13 godina odgovornost nije preuzeo (VIDEO)

В. Н.

01. 11. 2025. u 19:17

BOJAN Pajtić danas izražava saosećanje prema Dijani Hrki, ali zaboravlja tragediju iz 2012. godine u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, gde je šestoro mladih ljudi izgubilo život, a odgovorni nikada nisu kažnjeni.

ЛИЦЕМЕРЈЕ БОЈАНА ПАЈТИЋА! Данас саосећа, а пре 13 година одговорност није преузео (ВИДЕО)

Foto: N. Fifić

Bojan Pajtić je danas, govoreći o tragediji u Novom Sadu, izjavio: „Ja sam sa jedne strane bio, kao roditelj, užasno potrešen, slušajući Dijanu Hrku. Mislim, zamislite da izgubite dete, to je nešto što...“

Međutim, teško je ne primetiti licemerje u ovim rečima kada se prisetimo jezivog požara u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, koji se dogodio tokom vladavine Demokratske stranke i Bojana Pajtića. Tog kobnog dana stradalo je šestoro mladih ljudi – tri momka i tri devojke, uzrasne dobi od 21 do 29 godina. Tada su saučešće porodicama uputili predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i sam Pajtić kao predsednik pokrajinske vlade.

Ipak, realnost je bila potpuno drugačija. „Ja sam jedan od roditelja žrtve koja je stradala u 'Kontrastu' i 12 godina se borim za individualnu odgovornost koje ovde nema“, istakao je tada jedan od roditelja.

Nikada niko nije snosio odgovornost za stradanje šestoro mladih ljudi, a sada Pajtić sa istim tonom govori o težini slušanja majke jednog od nastradalih u Novom Sadu. Njegove reči zvuče prazno i licemerno, jer su tada počinioci i odgovorni ostali nekažnjeni, dok danas pokušava da predstavi saosećanje i empatiju.

Ovakav dvostruki standard i političko licemerje jasno pokazuju da su Pajtićeve reči više performans nego iskrena zabrinutost, dok stvarne žrtve i njihovi roditelji decenijama čekaju pravdu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU