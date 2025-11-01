LICEMERJE BOJANA PAJTIĆA! Danas saoseća, a pre 13 godina odgovornost nije preuzeo (VIDEO)
BOJAN Pajtić danas izražava saosećanje prema Dijani Hrki, ali zaboravlja tragediju iz 2012. godine u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, gde je šestoro mladih ljudi izgubilo život, a odgovorni nikada nisu kažnjeni.
Bojan Pajtić je danas, govoreći o tragediji u Novom Sadu, izjavio: „Ja sam sa jedne strane bio, kao roditelj, užasno potrešen, slušajući Dijanu Hrku. Mislim, zamislite da izgubite dete, to je nešto što...“
Međutim, teško je ne primetiti licemerje u ovim rečima kada se prisetimo jezivog požara u diskoteci „Kontrast“ u Novom Sadu, koji se dogodio tokom vladavine Demokratske stranke i Bojana Pajtića. Tog kobnog dana stradalo je šestoro mladih ljudi – tri momka i tri devojke, uzrasne dobi od 21 do 29 godina. Tada su saučešće porodicama uputili predsednik Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković i sam Pajtić kao predsednik pokrajinske vlade.
Ipak, realnost je bila potpuno drugačija. „Ja sam jedan od roditelja žrtve koja je stradala u 'Kontrastu' i 12 godina se borim za individualnu odgovornost koje ovde nema“, istakao je tada jedan od roditelja.
Nikada niko nije snosio odgovornost za stradanje šestoro mladih ljudi, a sada Pajtić sa istim tonom govori o težini slušanja majke jednog od nastradalih u Novom Sadu. Njegove reči zvuče prazno i licemerno, jer su tada počinioci i odgovorni ostali nekažnjeni, dok danas pokušava da predstavi saosećanje i empatiju.
Ovakav dvostruki standard i političko licemerje jasno pokazuju da su Pajtićeve reči više performans nego iskrena zabrinutost, dok stvarne žrtve i njihovi roditelji decenijama čekaju pravdu.
Preporučujemo
NAJNOVIJI SNIMAK IZ NOVOG SADA: Prisutno oko 10.000 blokadera
01. 11. 2025. u 15:43
Dodik odao poštu nastradalima u Novom Sadu
01. 11. 2025. u 12:59
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)