LEKARI UTVRDILI DA BAČULOVU NIJE NIŠTA: Miša hteo građanski rat, pa se uplašio odgovornosti
KAKO saznaje Informer, lekari u Urgentnom centru su utvrdili da Miši Bačulovu nije ništa, budući da je jutros folirao kako ima problema sa srcem i disanjem i grebao i rukama i nogama da ga iz zatvora prebace u Urgentni centar.
Najnovije informacije o stanju Miše Bačulova objavio je glavni urednik Informer TV Dragan J. Vučićević:
- Danas kad je shvatio da je suočen sa teškim optužbama mu je naglo pozlilo, pa je krenuo da kuka, da plače, da mu zapada jezik, blinka mu pred očima... ima šećer, nema šećer i prebačen je u bolnicu na preglede, odrađeni su mu svi pregledi, i koronografija i znate šta? Sve je u redu! Folirant, bedna kukavica, folirao i lagao, ništa mu nije, nego se uplašio odgovornosti. Uplašio se Miša Bačulov - žvaće guza gaće!
Podsetimo, Miša Bačulov je juče uhapšen jer je planirao da izazove građanski rat u Srbiji. Naime, Bačulov je planirao da inscenira sopstveno trovanje, za koje bi optužio predsednika Srbije i vrh vlasti.
