Politika

LEKARI UTVRDILI DA BAČULOVU NIJE NIŠTA: Miša hteo građanski rat, pa se uplašio odgovornosti

В. Н.

01. 11. 2025. u 14:52

KAKO saznaje Informer, lekari u Urgentnom centru su utvrdili da Miši Bačulovu nije ništa, budući da je jutros folirao kako ima problema sa srcem i disanjem i grebao i rukama i nogama da ga iz zatvora prebace u Urgentni centar.

ЛЕКАРИ УТВРДИЛИ ДА БАЧУЛОВУ НИЈЕ НИШТА: Миша хтео грађански рат, па се уплашио одговорности

Foto: Printskrin

Najnovije informacije o stanju Miše Bačulova objavio je glavni urednik Informer TV Dragan J. Vučićević:

- Danas kad je shvatio da je suočen sa teškim optužbama mu je naglo pozlilo, pa je krenuo da kuka, da plače, da mu zapada jezik, blinka mu pred očima... ima šećer, nema šećer i prebačen je u bolnicu na preglede, odrađeni su mu svi pregledi, i koronografija i znate šta? Sve je u redu! Folirant, bedna kukavica, folirao i lagao, ništa mu nije, nego se uplašio odgovornosti. Uplašio se Miša Bačulov - žvaće guza gaće! 

Podsetimo, Miša Bačulov je juče uhapšen jer je planirao da izazove građanski rat u Srbiji. Naime, Bačulov je planirao da inscenira sopstveno trovanje, za koje bi optužio predsednika Srbije i vrh vlasti. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici