ZAGRLJAJI I SUZE RADOSNICE U PRELJINI: 1.500 Čačana dočekalo heroje s KiM

UZ snažne emocije, zagrljaje, suze radosnice, više od 1.500 Čačana večeras je u Preljini dočekalo Srbe sa Kosova i Metohije koji već tri dana pešače na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada.

Foto Novosti

Oni su nešto posle 18 časova stigli u Preljinu, gde su meštani za njih priredili počasni špalir, vatromet i poruke podrške, ali bez muzike i dostojanstveno kako i priliči s obzirom da je sutra godišnjica tragičnog dogadjaja u Novom Sadu.

Među okupljenim Čačanima, od dece do starina, svi su želeli da odaju priznanje herojima s Kosova i Metohije od Pomoravlja, Gračanice, severnih opština i razgovaraju s njima o podvigu na koji su krenuli kako bi podržali i svoju državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića.

Dobrodošlicu su im poželeli Marko Parezanović, načelnik Moravičkog okruga i Vladan Milić, zamenik gradinačelnika Čačka. Pešacima sa KiM tokom prethodnih dana u koloni se pridružuju i pešaci iz mesta kroz koja prolaze, od Raške, Kraljeva, Čačka, pa grupa raste iz dana u dan.

Oni su večeras nakon dočeka otišli na zasluženi odmor i da saniraju povrede, kako bi sutra spremni nastavili ka svom cilju.