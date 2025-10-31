Politika

ČUVENI POLITIČAR POSETIO ŠEŠELJA NA SAJMU KNJIGA: Srdačan susret dva Srbina (FOTO/VIDEO)

Novosti online

31. 10. 2025. u 18:52

LIDER DNP Milan Knežević posetio je predsednika SRS dr Vojislava Šešelja i štand Velike Srbije na Sajmu knjiga u Beogradu.

ЧУВЕНИ ПОЛИТИЧАР ПОСЕТИО ШЕШЕЉА НА САЈМУ КЊИГА: Срдачан сусрет два Србина (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Profimedia/ ALEXA STANKOVIC

Šešelj i Knežević su se rukovali i srdačno pozdravili.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU