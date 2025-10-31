ČUVENI POLITIČAR POSETIO ŠEŠELJA NA SAJMU KNJIGA: Srdačan susret dva Srbina (FOTO/VIDEO)
LIDER DNP Milan Knežević posetio je predsednika SRS dr Vojislava Šešelja i štand Velike Srbije na Sajmu knjiga u Beogradu.
Šešelj i Knežević su se rukovali i srdačno pozdravili.
