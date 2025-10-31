ŠEŠELJ REŠIO MISTERIJU: Lider radikala otkrio šta se krije iza monstruoznog plana blokadera Miše Bačulova

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da je pokušaj blokadera Miše Bačulova da iscenira svoje trovanje i za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića krivično delo.

Foto: Printskrin Informer TV

Ovo je pokušaj političkog atentata na predsednika Srbije, rekao je dr Šešelj.

- Nije to prvi put da njemu podmeću, setite se ubistva Olivera Ivanovića. Pa slučaja Cvijana. Ovoga puta to je temeljitije pripremano. Podsetiću vas da sam govorio da očekujem pre 1. novembra ili da ubiju nekog istaknutog čelnika režima, ili nekog od zvaničnika opozicije. U ovom slučaju su izabrali nešto treće, a Bačulov se unapred obezbedio da to bude tolika doza otrova da preživi, ali da naprave što veći haos. To jeste krivično delo, to je ugrožavanje ustavnog poretka - kaže Šešelj za Informer TV.

Ističe i da se kod Bačulova primetio strah.

- Ako odrede dozu, jedno je doza, a drugo je šta može da mu se ubrizga kada dođe na lečenje. Postoje otrovi koji se mogu ubrizgati, a brzo nestanu iz krvi. Vidite, ovo je snimano sa određene udaljenosti. Oni su budale i misle da, ako odu iz kuće, da ih niko ne može snimiti, a sasvim je normalno da je Bačulov na merama od one g*vnare - izjavio je predsednik SRS.

Podseća da je UDBA, još za vreme dok je on bio antikomunistički disident, nabavila instrument nalik na pušku koji može da snimi razgovor sa udaljenosti od dva kilometra.

- Bačulov je spreman malo da rizikuje da bi bio u centru pažnje, ali ne mnogo - rekao je Šešelj.

Šešelj kaže da lekar nije glup i posebno upozorava Bačulova na to šta bi mu dodali kada on ne bude kraj njega.

- Bačulov je nađen kao sredstvo i eventualna žrtva. Uvek se takve budale nađu kao žrtveni jarci - kazao je predsednik SRS.