VUČIĆ O NAPADIMA IZ CRNE GORE: Oni za svoje probleme imaju jedan izgovor - Srbija, i jedan poseban izgovor koji se zove "Aleksandar Vučić
PREDSEDNIK Republike Srbije obratio se javnosti iz Samarkanda u Uzbekistanu. Vučić je između ostalog odgovarajući na pitanja novinara govorio o svakodnevnim napadima iz Crne Gore.
- Dragan Bursać je jedan od najostrašćenijih i najgorih antisrba koji postoje. Sve što treba protiv Srbije, srpskog naroda da se napiše, on će. Uvek možete da ga potpišete, neće da se buni za to. Da napiše neko da treba uništiti Srbiju, potpisaće odmah, bez ikakvih problem. Za mene je zanimljivo kako ne padne na pamer predsedniku i premijeru te zemlje da kažu - prekinite sa kampanjom protiv predsednika druge države koji sa svim ovim našim događajima nema nikakve veze. Jer ako neko zna da ja nemam nikakve veze sa tim, znaju oni. Pa bi bilo lepo da to kažu. A u stanju su da se žale - nema koga nisu u stanju da pozovu, da se žale zbog jednog teksta u nekim novinama, a oni godinama vode kampanju u njihovim ključnim medijima, i to kampanju brutalne laži protiv predsednika Srbije i Srbije. I valjda očekuju da od nas dobiju poštovanje ili da ćutimo ili da ništa ne odgovorimo. Neka nastave da lažu koliko hoće. Ja sam ponosni predsednik Srbije koji sa njihovim glupostima i tučama po ulicama nemam nikakve veze. U Crnu Goru odavno ne idem, osim kad me posao na to ne natera. Nadam se da će malo da razmisle oko svom ponašanju, mada sumnjam u to. Jer oni uvek imaju samo jedan izgovor za sve svoje probleme, a to je Srbija i jedan poseban izgovor koji se zove Aleksandar Vučić - zaključio je Vučić.
