ORI SE "JA SAM MOMČE SA KOSOVA": Pešacima sa Kosova i Metohije pridružili se i meštani Raške i Kraljeva u koloni (FOTO/VIDEO)
GRUPA Srba sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu, jutros je posle zasluženog odmora, nastavila svoj put, a u koloni su im se pridružili i meštani Raške i Kraljeva koji će s njima preći kilometre ka krajnjem odredištu.
Kako su naveli, na ovaj način oni žele da podrže braću s Kosova i Metohije u njihovom podvigu, ali i pokažu da je srpski narod složan i jedinstven, da ne treba da se delimo, već ujedinjujemo.
Kolona je danas nastavila put Kraljeva, prati ih lepo vreme, a uz put se ori pesma “Ja sam momče sa Kosova”. Plan je da za desetak dana zajedno stignu na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu.
Podsetimo, grupa od 60 Srba sa severa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Štrpca sinoć je stigla u Ušće gde je za njih priređen veliki doček, a na put dug oko 315 kilometara krenuli su kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju i poručili da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.
BONUS VIDEO:
Kod Ušća veličanstven doček za Srbe pešake sa KiM
