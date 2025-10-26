Politika

SNS UNIŠTIO BLOKADERSKU LISTU U UBU!

Новости онлине

26. 10. 2025. u 19:01

PREDSEDNIK izvršnog odbora SNS Darko Glišić govorio je danas o rezultatima izbora u Ubu.

СНС УНИШТИО БЛОКАДЕРСКУ ЛИСТУ У УБУ!

Foto: P.Milošević

Mesecima unazad blokaderi su govorili da opada podrška SNS-u, ali rezultati to demantuju.

Glišić je govorio o rezultatima izbora u Ubu:

- Večeras su u 29 mesnih zajednica opštine Ub održani izbori i Srpska napredna stranka je ostvarila veliku i važnu pobedu večeras sa 153 prema 0 (nula) u odnosu na sve ostale. Veoma je važno istaći da smo po prvi put imali protiv nas u dve mesne zajednice blokadersko-studentsku listu koja je izašla na izbore i suprotstavila nam se u mesnoj zajdenici Ub grad koja je inače i 36 odsto glasačkog tela i želeo bih da se zahvalim svim Ubljanima jer smo ostvarili jednu briljantnu pobedu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LAŽOMER: Dve slike istog dana (VIDEO)
Politika

0 14

LAŽOMER: Dve slike istog dana (VIDEO)

Juče je svečano otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga koji će trajati do 2. novembra. Ove godine organizatori su odlučili da deo novca od svake prodate ulaznice 1. novembra bude doniran porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

26. 10. 2025. u 20:30

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora