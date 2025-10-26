SNS UNIŠTIO BLOKADERSKU LISTU U UBU!
PREDSEDNIK izvršnog odbora SNS Darko Glišić govorio je danas o rezultatima izbora u Ubu.
Mesecima unazad blokaderi su govorili da opada podrška SNS-u, ali rezultati to demantuju.
Glišić je govorio o rezultatima izbora u Ubu:
- Večeras su u 29 mesnih zajednica opštine Ub održani izbori i Srpska napredna stranka je ostvarila veliku i važnu pobedu večeras sa 153 prema 0 (nula) u odnosu na sve ostale. Veoma je važno istaći da smo po prvi put imali protiv nas u dve mesne zajednice blokadersko-studentsku listu koja je izašla na izbore i suprotstavila nam se u mesnoj zajdenici Ub grad koja je inače i 36 odsto glasačkog tela i želeo bih da se zahvalim svim Ubljanima jer smo ostvarili jednu briljantnu pobedu.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)