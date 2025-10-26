SNS UNIŠTIO BLOKADERSKU LISTU U UBU!

PREDSEDNIK izvršnog odbora SNS Darko Glišić govorio je danas o rezultatima izbora u Ubu.

Foto: P.Milošević

Mesecima unazad blokaderi su govorili da opada podrška SNS-u, ali rezultati to demantuju.

Glišić je govorio o rezultatima izbora u Ubu:

- Večeras su u 29 mesnih zajednica opštine Ub održani izbori i Srpska napredna stranka je ostvarila veliku i važnu pobedu večeras sa 153 prema 0 (nula) u odnosu na sve ostale. Veoma je važno istaći da smo po prvi put imali protiv nas u dve mesne zajednice blokadersko-studentsku listu koja je izašla na izbore i suprotstavila nam se u mesnoj zajdenici Ub grad koja je inače i 36 odsto glasačkog tela i želeo bih da se zahvalim svim Ubljanima jer smo ostvarili jednu briljantnu pobedu.