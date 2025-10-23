PRED NIŠANOM MRŽNJE (VIDEO)

PLAŠILI smo se ovog trenutka, neki su ga, međutim, priželjkivali.

Foto: Printskrin

Plašili smo se novih tragedija, neki su im se potajno nadali. Dok smo mi radili na miru, oni su sejući nemir, pripremali rat.

Dok smo mi bili dostojanstveni i slobodni, oni su bili nasilni i krvoločni.

Jučerašnji teroristički akt ispred Narodne skupštine rezultat je dela onih neodgovornih, željnih vlasti i funkcija, željnih slabe i ponižene Srbije.

Pred nišanom politike nasilja i mržnje našao se jedan sasvim običan čovek — pristojan, hrabar, patriota, rodoljub, sin, brat, suprug, otac.