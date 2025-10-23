PRED NIŠANOM MRŽNJE (VIDEO)
PLAŠILI smo se ovog trenutka, neki su ga, međutim, priželjkivali.
Plašili smo se novih tragedija, neki su im se potajno nadali. Dok smo mi radili na miru, oni su sejući nemir, pripremali rat.
Dok smo mi bili dostojanstveni i slobodni, oni su bili nasilni i krvoločni.
Jučerašnji teroristički akt ispred Narodne skupštine rezultat je dela onih neodgovornih, željnih vlasti i funkcija, željnih slabe i ponižene Srbije.
Pred nišanom politike nasilja i mržnje našao se jedan sasvim običan čovek — pristojan, hrabar, patriota, rodoljub, sin, brat, suprug, otac.
Preporučujemo
LEPO SE ČASTE: Nastavlja se rat među blokaderima i rasprava ko je gluplji (FOTO)
23. 10. 2025. u 13:56
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)