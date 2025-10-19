Politika

MOĆNA VUČIĆEVA PORUKA: Nikome nikada nećemo dozvoliti da nam uzme slobodu!

В.Н.

19. 10. 2025. u 14:59

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.

МОЋНА ВУЧИЋЕВА ПОРУКА: Никоме никада нећемо дозволити да нам узме слободу!

Foto: Tanjug/Radule Periši

- Srbija je slobodarska, nezavisna i suverena zemlja, nikome nikada nećemo dozvoliti da nam uzme slobodu - poručio je predsednik u objavi na svom zvaničnom Instagram profilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SNS Srbija (@sns_srbija)

